ارتفاع أرباح أكوا باور 16.5%

قالت شركة أكوا باور إن صافي أربحها ارتفع بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، فيما انخفض على أساس ربعي بنسبة 3.97% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 414.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

بيان أكوا باور

وكشفت الشركة في بيان على موقع “تداول السعودية“، اليوم الخميس، أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى وذلك بسبب زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، ومساهمة المشروعات الجديدة، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022.

كذلك ارتفاع رسوم خدمات إدارة التطوير والبناء ومبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال في الشركات التابعة للمجموعة. والتي قابلها جزئياً زيادة في تكلفة التطوير والمخصص والشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة.

وتعود الزيادة في صافي الربح أيضاً إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح “أكوا باور” بنسبة 22.49% إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 883.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.