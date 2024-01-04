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اتهام شركة سبيس إكس بطرد موظفين تعسفيا بعد انتقادهم إيلون ماسك

شكوى بسبب فصل تعسفي لموظفين وبشكل انتقدوا لرئيس الشركة التنفيذي الملياردير إيلون ماسك.

فريق التحرير by فريق التحرير

اتُهمت شركة سبيس إكس SpaceX بطرد ثمانية موظفين تعسفيا وبشكل غير قانوني بسبب انتقادهم لرئيس الشركة التنفيذي الملياردير إيلون ماسك.

تظهر شكوى مقدمة من وكالة عمل أمريكية إن الموظفين أرسلوا خطابًا مفتوحًا إلى المديرين التنفيذيين للشركة في عام 2022، يتضمن تفاصيل المخاوف المتعلقة بمكان العمل.

ووصفت الرسالة إيلون ماسك بأنه “مصدر إلهاء وإحراج”، بحسب وكالة رويترز للأنباء. اتهمت الشكوى المقدمة من مسؤول إقليمي في المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) شركة سبيس إكس بانتهاك حقوق العمال بموجب قانون العمل الفيدرالي الذي يسمح لزملاء العمل بالدفاع بشكل مشترك عن ظروف عمل أفضل.

تفيد الشكوى أيضًا إن المشاركين في الرسالة المفتوحة تم استجوابهم قبل خروجهم، وبحسب ما ورد اتهم محامو إحدى الموظفات السابقات، ديبورا لورانس، شركة سبيس إكس بامتلاك أجواء ذات “ثقافة سامة”، حيث يتم التسامح مع التحرش. وقالت لورانس في بيان اطلعت عليه رويترز: “لقد كتبنا الرسالة المفتوحة إلى القيادة ليس عن حقد، ولكن لأننا نهتم بمهام الشركة والأشخاص من حولنا”.

وفي حال عدم توصل سبيس اكس لتسوية فسيتم إحالة القضية إلى قاض إداري، ويمكن استئناف قراره أمام المجلس ثم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 5 مارس/آذار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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