12.5 مليار درهم إيرادات بيور هيلث في النصف الأول

سجلت مجموعة بيور هيلث المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 53% في إيراداتها خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 12.5 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الأرباح بنسبة 15%.

وحققت مجموعة بيور هيلث زيادة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، مسجلة 2.2 مليار درهم، وهامش ربحية قدره 17.2%.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قدره مليار درهم، وهامش صافي ربح بلغ 8% خلال الفترة نفسها.

وشهد قطاع المستشفيات نمواً بنسبة 83% في إيراداته خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 9.6 مليار درهم، مدفوعاً بنجاح الاستحواذات وزيادة عدد المرضى.

وحقق قطاع التأمين زيادة قياسية في إيراداته بنسبة 15%، مسجلاً 3.3 مليار درهم، وذلك بفضل التوسع في برامج التأمين.

وبلغت إيرادات قطاع المشتريات والخدمات الطبية 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% عن العام السابق، مدفوعة بزيادة العملاء والتوسع في الخدمات.