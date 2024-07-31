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12.5 مليار درهم إيرادات بيور هيلث في النصف الأول

ققت المجموعة زيادة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، مسجلة 2.2 مليار درهم، وهامش ربحية قدره 17.2%.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيور هيلث

سجلت مجموعة بيور هيلث المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 53% في إيراداتها خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 12.5 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الأرباح بنسبة 15%.

وحققت مجموعة بيور هيلث زيادة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، مسجلة 2.2 مليار درهم، وهامش ربحية قدره 17.2%.

بيور هيلث

وسجلت المجموعة صافي أرباح قدره مليار درهم، وهامش صافي ربح بلغ 8% خلال الفترة نفسها.

وشهد قطاع المستشفيات نمواً بنسبة 83% في إيراداته خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 9.6 مليار درهم، مدفوعاً بنجاح الاستحواذات وزيادة عدد المرضى.

وحقق قطاع التأمين زيادة قياسية في إيراداته بنسبة 15%، مسجلاً 3.3 مليار درهم، وذلك بفضل التوسع في برامج التأمين.

وبلغت إيرادات قطاع المشتريات والخدمات الطبية 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% عن العام السابق، مدفوعة بزيادة العملاء والتوسع في الخدمات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...