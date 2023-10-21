“لأسباب أخلاقية”… شركة هندية تنهي التعامل مع شرطة إسرائيل

أعلنت شركة “ماريان أباريل” الهندية وقف التعامل مع شرطة إسرائيل، حيث كانت تمدها بالزي الرسمي على نحو منتظم، وذلك لأسباب أخلاقية كما ورد في بيان الشركة الهندية.

ونص العقد بين “ماريان أباريل” والشرطة الإسرائيلية على إنتاج 100 ألف قطعة من الزي الرسمي سنويا، ليستمر الاتفاق منذ 2015، وحتى قرار إيقاف التعامل اليوم.

سبب وقف التعامل مع شرطة إسرائيل

وقال المدير التنفيذي للشركة الهندية، توماس أوليكال: “قرارنا جاء بعد الغارة الإسرائيلية على مستشفى في غزة وقتل العديد من الأبرياء، لذلك توقفنا عن مد شرطة إسرائيل بالزي الخاص لأسباب ذات طبيعة أخلاقية”.

وأضاف أوليكيل: “عندما يعود السلام سنوافق على استئناف أعمالنا التجارية مع إسرائيل، وإذا لم يحدث ذلك سننفذ بنود تعاقدنا الحالي حتى نهايته في ديسمبر، لكننا لن نقوم بالتجديد”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل نحو 471 شخصا في قصف إسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء الماضي، بينما اتهمت إسرائيل حركة حماس بضرب المستشفى عن طريق الخطأ مع تبني أمريكا هذه الرواية التي شككت فيها الكثير من المصادر الأوروبية والعالمية.

يذكر أن شركة “ماريان أباريل”، تتعامل أيضا مع الجيش الفيليبيني والحكومة السعودية.