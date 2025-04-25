إنتل تخفض نفقاتها الرأسمالية لمواجهة قسوة حرب ترامب التجارية

تعتزم شركة إنتل خفض نفقاتها الرأسمالية وإعادة هيكلة عملياتها في إطار خطة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتسريع اتخاذ القرار، وذلك تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، ليب بو تان، وفي ظل استمرار الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

وأعلنت الشركة، التي استغنت عن 15 ألف موظف في النصف الثاني من عام 2024، يوم الخميس أن التغييرات تشمل تقليص طبقات الإدارة العليا، مشيرة إلى أن الهدف هو تحسين الكفاءة وتسريع وتيرة التنفيذ، إلا أنها لم تُدرج تكلفة إعادة الهيكلة ضمن توجيهاتها المالية الحالية.

توقعات مخيبة ورد فعل السوق

أعطت إنتل توقعات أقل من المتوقع للربع الثاني من عام 2025، إذ توقعت تحقيق إيرادات معدلة تتراوح بين 11.2 و12.4 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين التي بلغت 12.9 مليار دولار، بحسب بيانات بلومبرغ. وتسبب ذلك في انخفاض أسهم الشركة بأكثر من 6% في تداولات ما بعد الإغلاق.

نتائج مالية متباينة

رغم خيبة التوقعات المستقبلية، أعلنت إنتل تحقيق إيرادات معدلة بقيمة 12.7 مليار دولار في الربع الأول من 2025، متماشية مع نتائج العام السابق، وأفضل من توقعات وول ستريت البالغة 12.3 مليار دولار. إلا أن الخسائر الصافية اتسعت إلى 821 مليون دولار مقارنة بـ381 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لكنها جاءت أقل من تقديرات المحللين.

تداعيات الحرب التجارية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها سياسات إدارة ترامب التجارية، والتي شملت فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. وعلى الرغم من استثناء أشباه الموصلات من هذه الرسوم، إلا أنها لا تزال تخضع لمراجعات أمنية وطنية قد تسفر عن فرض قيود إضافية.

وقد اتخذت الولايات المتحدة بالفعل خطوات لتقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين من شركات كبرى مثل إنفيديا وإنتل، في مسعى لاحتواء طموحات بكين التكنولوجية وحماية القدرات الأميركية في هذا المجال الحساس.

وفي تعليقه على المرحلة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي ليب بو تان: “نتحرك بسرعة لتعزيز الكفاءة وتحفيز فرق الهندسة لدينا لتطوير منتجات مبتكرة تواكب تطلعات السوق العالمية.”