إمباور تعلن عن نتائجها للربع الأول من عام 2024

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي. “إمباور”، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا تميز بنمو استثنائي في الإيرادات والأرباح.

قفزة استثنائية في إيرادات وأرباح إمباور:

شهدت إمباور خلال الربع الأول من عام 2024 نموًا استثنائيًا في كلٍ من الإيرادات والأرباح، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.8% لتصل إلى 538 مليون درهم إماراتي، بينما قفزت أرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.2% لتبلغ 313 مليون درهم إماراتي.

إمباور – الربع الأول 2023 إمباور – الربع الأول 2024 289 مليون درهم إمارتي 494 مليون درهم إماراتي 313 مليون درهم إماراتي 538 مليون درهم إماراتي – – +8.2% مقارنة بعام 2023 +8.8% مقارنة بعام 2023 الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) إيرادات الربع الأول (2023) الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) إيرادات الربع الأول (2024)

كما حققت الشركة أرباحًا صافية بعد الضريبة بقيمة 166 مليون درهم إماراتي، مُعزّزةً ثقة المساهمين واستقرار الشركة.

تعزيز القدرة الإنتاجية التشغيلية:

أثبتت إمباور قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة من خلال تعزيز قدرتها الإنتاجية التشغيلية بنسبة 6.2%.

ونجحت الشركة في توقيع 37 عقدًا جديدًا خلال الربع الأول لتوفير أكثر من 34 ألف طن تبريد، مُوسّعةً رقعة تأثيرها في دبي.

كما زادت القدرة الإنتاجية التشغيلية بواقع 10,000 طن تبريد خلال الربع الأول، مُعزّزةً قدرتها على تلبية الطلب المتنامي.

تطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق

وقعت إمباور اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE) لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق.

وتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 425 مليون درهم إماراتي.