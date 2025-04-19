مصر.. إغلاق فروع “بلبن” ومحال غذائية شهيرة بسبب بكتيريا ممرضة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في مصر نتائج الحملة الرقابية الشاملة التي استهدفت عدداً من سلاسل المطاعم الشهيرة، بعد تصاعد بلاغات وشكاوى من المواطنين حول حالات تسمم غذائي، بعد تحقيقات صحية أظهرت وجود بكتيريا تسبب بأعراض صحية حادة أثارت موجة من الجدل بينهم.

وأسفرت نتائج التحاليل عن وجود بكتيريا ممرضة في عدد من المنتجات الغذائية، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بينها الإغلاق الفوري لبعض الفروع.

مطاعم في دائرة الاتهام

شملت الحملة التفتيشية سلاسل مطاعم معروفة على مستوى الجمهورية، منها: بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، وعم شلتت.

وتم تنفيذ الحملة خلال شهر أبريل 2025، حيث قامت الفرق الرقابية بجولات ميدانية على فروع تلك السلاسل في مختلف المحافظات.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعضهم باعراض تسمم غذائي، مما أثار قلقهم والجهات الرقابية على حد سواء.

وقامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع و محلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لهذه السلاسل المذكورة أعلاه، محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، شروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

وووففا لوسائل إعلام محلية، سحبت عينات بواسطة اللجان الرقابية من داخل المصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتريا ممرضه في العديد من المنتجات الغذائية المعده للتداول وتعتبر هذه البكتيريا من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي.

كما احتوت بعض المنتجات على الوان محظورة دولياً، بينما تم تخزين بعضها بطرق غير صحية ساعدت على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفاسدها.

إغلاق شامل لفروع “بلبن” يثير الجدل

أثار قرار إغلاق جميع فروع سلسلة “بلبن” – التي يبلغ عددها 110 فرعًا – جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد حالات التسمم وربطها بمنتجات الشركة. وشملت الإجراءات كذلك إغلاق مصانع ومنشآت السلسلة في أنحاء الجمهورية.

“بلبن” تناشد الرئيس وتُحذر من خسائر ضخمة

في أول رد فعل رسمي، أصدرت شركة “بلبن” بيانًا على صفحتها الرسمية، ناشدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الوزراء للتدخل العاجل.

وأكدت في بيان صدر عنها، أن أكثر من 25 ألف عامل داخل وخارج مصر مهددون بفقدان وظائفهم، ومصدر رزقهم، إضافة إلى توقف سلاسل الإمداد ومئات الموردين والمصانع الشريكة، مشيرة إلى أن اختفاء “بلبن” من السوق سيعني غياب علامة مصرية ناجحة من 9 دول عربية.