بعد قرار طرحها للاكتتاب العام… تغييرات في إدارة شركة تاكسي دبي

تم في اجتماع مجلس إدارتها الأول برئاسة السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت، شركة تاكسي دبي ش. م. ع تقرر تعيين السيد منصور رحمه الفلاسي كرئيس تنفيذي للشركة ابتداءً من 17 نوفمبر 2023.

يتمتع منصور رحمة الفلاسي بخبرة واسعة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وقد شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى لأكثر من 20 عاماً في كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاكسي دبي، مما منحه مهارات قيادية وإدارية استثنائية في مجموعة واسعة من المجالات. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي ومدير الموارد والدعم، حيث أشرف على إدارات مثل الموارد البشرية والتنمية، والنقل البحري، والخدمات الإدارية، وشؤون السائقين، وإدارة الامتياز.

بالإضافة إلى ذلك، فهو رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار. بصفته الرئيس التنفيذي، أظهر قيادة قوية في إدارة أسطول شركة تاكسي دبي، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والأصول. وهو أيضاً خريج برنامج محمد بن راشد للقيادات الحكومية، وقد حصل على المركز الثاني في فئة الموظف المتميز في برنامج الأداء الحكومي المتميز.

قرار طرح الشركة للاكتتاب العام

مصدر الصورة: الموقع الرسمي لشركة تاكسي دبي

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر قانوناً بتاريخ 12 نوفمبر 2023، بشأن”شركة تاكسي دبي”. وينص القانون على تعديل الطبيعة القانونية لشركة تاكسي دبي التي نظمت بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتصبح شركة مساهمة عامة تسمى”شركة تاكسي دبي (ش. م. ع) “. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمزاولة نشاطها وتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً باعتماد قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023، بالموافقة على النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش. م. ع) بما في ذلك قواعدها ولوائحها. ويشمل ذلك طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكذلك أغراض الشركة وصلاحياتها، وآليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل الشركة. عمليات.

ويضم مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، أحمد علي الكعبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، شهاب حمد عبد الله حمد بو شهاب، عبد الله محمد عبد الله بن دميثان القمزي، عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي، يوسف أحمد علي سعيد بن. غليظة المهيري، ود. حنان سليمان محمد خليفة السويدي.

شركة تاكسي دبي

مصدر الصورة: الموقع الرسمي لشركة تاكسي دبي

تاكسي دبي هي شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1994 وفقًا للقانون رقم 21 لعام 2023. تعتبر الشركة الرائدة في حلول النقل والمواصلات الشاملة في دبي، وتدير أسطولًا يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5200 سيارة أجرة. توسعت الشركة منذ ذلك الحين لتقديم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط رئيسة للأعمال، وهي مركبات الأجرة ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات والحافلات وخدمات التوصيل.

شركة تاكسي دبي تمتلك أكبر أسطول لمركبات الأجرة في دبي، حيث تحتل نسبة حصة السوق نحو 44٪ بحلول 30 يونيو 2023. خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة بإجراء ما يقرب من 44 مليون رحلة، ومن بينها 42 مليون رحلة كانت بوساطة مركبات الأجرة.