أڤالون فارما تخطط للتوسع عالمياً وزيادة صادرتها بحلول 2030

أعلنت شركة “أڤالون فارما” السعودية للصناعات الدوائية والطبية، أنها تخطط لزيادة صادراتها وتعزيز حضورها والتوسع عالمياً.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تسعى لزيادة إجمالي صادراتها من 10% إلى 30% بحلول عام 2030، عبر التوسع واستهداف أسواق عالمية جديدة.

ولفت البيان إلى أن الشركة حققت تقدماً كبيراً من خلال استهدافها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، بدعم من هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تعمل على إدخال الشركات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وكشفت “أڤالون فارما” أنها عقدت مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة صيدلية المدينة، الموزع الأكبر للأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية تعزيز حضورها في جميع أنحاء الدولة.

وقال أحمد الطباع، رئيس مجلس إدارة شركة “أڤالون فارما”: “يرتكز نجاحنا في صناعة الأدوية على أكثر من عقدين من الازدهار في المملكة العربية السعودية، والذي كان داعماً رئيسياً لتوسعنا في جميع أنحاء المنطقة. ونهدف إلى زيادة إجمالي صادراتنا من 10% إلى 30% بحلول عام 2030 من خلال إعادة توجيه تركيزنا في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نجحنا بالفعل في تعزيز حضورنا في مجمع دبي للعلوم الذي يعتبر أول مجتمع أعمال يركز على العلوم في المنطقة. كما سنعزز أهدافنا التوسعية في المنطقة بافتتاح مكتب إقليمي في دبي يديره فريق متخصص يسعى لتحقيق طموحاتنا الدولية”.

وأشار البيان إلى أن “أڤالون فارما” توزع منتجاتها في أكثر من 15 دولة، في حين تنضوي خطتها التوسعية على منهجيتين لإدارة وصولها إلى الأسواق تتمثلان في:

التركيز على الأسواق الاستراتيجية المستهدفة: ويشمل ذلك وجود ممثل عن أڤالون في تلك الأسواق لمتابعة الأعمال عن كثب مع الشركاء. الأسواق التي توزع أڤالون فيها منتجاتها حالياً: دولة الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، العراق، الأردن. الأسواق الجديدة المستهدفة: مصر، إندونيسيا، ماليزيا، المغرب. الأسواق الناشئة: توسيع نطاق الأعمال في مناطق مختلفة، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال شركاء التوزيع مع المتابعة غير المباشرة من أڤالون (دول شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، ليبيا، الجزائر ودول البلقان).

وقال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أڤالون فارما”: “نحظى بمكانة مميزة تخولنا مواصلة توسعنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العديد من الأسواق الجديدة. وقد قطعنا أشواطاً كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في تعزيز أهدافنا التوسعية. وسنقوم كذلك بتعيين مدير إقليمي في الكويت لتوفير خدماتنا في كل من الكويت والبحرين. كما ساهمت ’ أڤالون فارما ‘ بتعزيز الوعي العالمي بالمنتجات التي تحمل شعار ‘صُنع في السعودية’، مما يوفر لنا فرصاً جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها”.