أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في السعودية



دشنت السعودية أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مدينة “سدير” للصناعات والأعمال، وذلك ضمن 3 مصانع جديدة في قطاعي الدواء والغذاء.



دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بينهم أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية في المملكة.



الوزير افتتح مصنع “شركة سدير للأدوية” الخاص بإنتاج أدوية الأورام، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية





كما افتتح مصنع “أغذية الخليج للتموين” على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع، باستثمارات تناهز 236 مليون ريال.



هذه المصانع تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.





“مدينة سدير للصناعة والأعمال” التي أنشئت عام 2009 تشغل مساحة تصل إلى 64 مليون متر مربع؛ منها 16.9 مليون متر مربع “مساحة مطورة”، ويعمل بها 350 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المُشكلة، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.





وتشهد المدينة نموًا صناعياً كبيراً وإقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين الصناعيين الوطنيين والأجانب، وكذلك رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضم 88 مصنعاً جاهزاً تتنوع مساحتها بين 900 و450 مترًا مربعًا بإجمالي مساحة إنتاج تصل إلى 53,100 متر مربع.





يُذكر أن “مدن” التي أُنشئت عام 2001 تُشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بحجم استثمارات تراكمية تصل إلى 408 مليارات ريال، وإجمالي مساحات مُطورة تتجاوز 200 مليون متر مربع، كما يتجاوز عدد المصانع العاملة بها 6,200 مصنع إلى جانب إشرافها على عدد من المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، وعملها المتواصل لتطوير منظومة استثمارية تُعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صناعية إقليمية، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.





تشرفنا هذا اليوم في المجمع الصناعي لشركة سدير للأدوية بحضور ورعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ/ بندر الخريف لافتتاح مصنع الحقن لأدوية الأورام والمصنع العام للأدوية التخصصية حيث إطلع معاليه خلال الزياره الميدانيه على المشاريع المستقبلية للشركة . pic.twitter.com/6gp7AeslJW — Sudair Pharma سدير فارما (@SudairPharma) October 12, 2023