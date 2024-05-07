فريق التحرير by فريق التحرير

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أمريكانا للمطاعم تحقق 493.5 مليون دولار إيرادات في الربع الأول

بلغ صافي الربح “العائد لمساهمي الشركة الأم”، خلال الربع الأول 28 مليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، محققة إيرادات بلغت 493.5 مليون دولار.

أبرز نتائج أمريكانا للربع الأول من عام 2024:

  • الإيرادات: 493.5 مليون دولار، بزيادة 2.1% عن العام السابق.
  • الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 103.3 مليون دولار، بهامش ربح 20.9%.
  • صافي الربح: 28 مليون دولار.
  • السيولة النقدية: 159.9 مليون دولار.
  • عدد المطاعم: 2456 مطعمًا، مع 37 مطعمًا جديدًا قيد الإنشاء.
  • الافتتاحات الجديدة: 37 مطعمًا خلال الربع الأول من عام 2024.
  • التوقعات: افتتاح 200 إلى 225 مطعمًا جديدًا خلال عام 2024.
أمريكانا

تشمل العوامل الرئيسية وراء الأداء القوي للشركة:

  • النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.
  • انخفاض تكلفة المخزون.
  • تقلص المصروفات التسويقية.
  • افتتاح 37 مطعمًا جديدًا.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...