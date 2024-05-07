أمريكانا للمطاعم تحقق 493.5 مليون دولار إيرادات في الربع الأول

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، محققة إيرادات بلغت 493.5 مليون دولار.

أبرز نتائج أمريكانا للربع الأول من عام 2024:

الإيرادات: 493.5 مليون دولار، بزيادة 2.1% عن العام السابق.

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 103.3 مليون دولار، بهامش ربح 20.9%.

صافي الربح: 28 مليون دولار.

السيولة النقدية: 159.9 مليون دولار.

عدد المطاعم: 2456 مطعمًا، مع 37 مطعمًا جديدًا قيد الإنشاء.

الافتتاحات الجديدة: 37 مطعمًا خلال الربع الأول من عام 2024.

التوقعات: افتتاح 200 إلى 225 مطعمًا جديدًا خلال عام 2024.

تشمل العوامل الرئيسية وراء الأداء القوي للشركة:

النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.

انخفاض تكلفة المخزون.

تقلص المصروفات التسويقية.

افتتاح 37 مطعمًا جديدًا.