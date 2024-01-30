تباطؤ السوق يدهس خطط رينو.. وداعا إدراج “أمبير” لعام 2025

قررت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إلغاء الطرح العام الأولي لشركة أمبير التابعة لها لإنتاج السيارات الكهربائية والبرمجيات، قائلة في بيان لها الإثنين، إن ظروف السوق لم تعد مواتية، على النحو الأمثل بما يحقق مصلحة مجموعة رينو وحاملي أسهمها وأمبير.

وفي سبتمبر، قال لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لكل من مجموعة رينو وأمبير، إن الاكتتاب العام قد تصل قيمته إلى 10 مليارات يورو.

رينو تلغي الطرح العام الأولي

وتأتي هذه الخطوة مع ضعف الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا ومواجهة شركات صناعة السيارات في المنطقة منافسة شديدة من المنافسين الصينيين.

وقال دي ميو: “اليوم، اتخذنا قرارًا عمليًا. نحن نركز جميعًا على تنفيذ استراتيجيتنا وبناء سجلنا الحافل لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا”.

وقالت مجموعة رينو في بيان إنها ستواصل تمويل تطوير Ampere حتى تصل إلى نقطة التعادل في عام 2025.

خطة طرح شركة “أمبير”

في عام 2022، أعلنت الشركة عن نيتها المضي قدمًا في الاكتتاب العام الأولي لشركة Ampere في النصف الأول من عام 2024، لكنها قالت بالفعل في أواخر عام 2023 إنها لن تمضي قدمًا إذا كان التقييم منخفضًا للغاية.

وشركة Ampere تستهدف خفض التكلفة بنحو 40% لكل سيارة من الجيل التالي من مركباتها بحلول العام 2027.

كما تتطلع الوحدة التابعة لرينو من خلال هذه الخطوة، طرح سيارات كهربائية بنفس سعر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وفي البداية كانت الشركة تخطط لطرح أربعة طرازات في عام 2025، تليها 7 طرازات في 2031 .