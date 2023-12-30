توقعات بانخفاض أسعار السيارات الكورية في الخليج

يتوقع أن ينعكس الاتفاق الخليجي الكوري بإلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين، على أسعار السلع والمنتجات، وبشكل خاص أسعار السيارات وقطع الغيار المرتبطة بها.

وذلك وفق تحليلات متخصصين في الاقتصاد الخليجي واستنتاجاتهم المستندة على تأثيرات هذا الاتفاق التجاري الاقتصادي.

الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا، في العاصمة الكورية سيول، تضمنت 18 فصلا شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية وأيضا التجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب الاتفاقية ستلغي الحكومة الكورية الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90 في المئة من جميع السلع والبضائع لاسيما الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأخرى.

بينما ستلغي دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 بالمئة من المنتجات المتبادلة و4 بالمئة على البضائع المتبادلة.

وتعد كوريا الجنوبية من بين أكبر عشرة مستوردين للنفط الخام وأكبر خمسة مستوردين للغاز المسال في العالم، وتوفر لها دول الخليج الموارد اللازمة في هذا المضمار، حيث تحتل السعودية صدارة الشراكات التجارية معها.

الخبر المهم كذلك أن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون تشمل المنتجات الكورية:

-السيارات

-قطع غيار السيارات

-الصمامات والتوربينات البخارية

-المنتجات الكيميائية مثل الراتنجات الاصطناعية والمواد الكيميائية الدقيقة.

المغزى:

١.بالتأكيد سيكون من آثار الاتفاقية تخفيض… pic.twitter.com/5qS7gAxwS4 — إحسان علي بوحليقة (@ihsanbuhulaiga) December 28, 2023