

أعلنت أرامكو السعودية، عن خطوة جديدة طموحة في إطار استراتيجيتها العالمية التوسع ببرنامج رأس المال الجريء عبر تخصيص إضافي بلغ 4 مليارات دولار أمريكي لشركة أرامكو فينتشرز، ذراعها لرأس المال الجريء.

هذا الإعلان يأتي ليرفع إجمالي مخصصات الاستثمارات لشركة أرامكو فينتشرز من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في مجال رأس المال الجريء على الساحة العالمية.

وسيعزز هذا الاستثمار الإجمالي في رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، مع إدراج صندوق “واعد فينتشرز” بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، الذي يركز على دعم الشركات الناشئة في المملكة.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الأستاذ أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، أن الابتكار يلعب دورًا أساسيًا في مواجهة التحديات العالمية، وخاصة في سياق تحول الطاقة.

وأضاف: “نسعى من خلال أرامكو فينتشرز إلى دعم الرياديين وتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة. ومع هذا التخصيص الإضافي، نهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لرفع حلولهم إلى مستويات جديدة، مما يعزز المشهد الابتكاري على مستوى العالم”.

قبل هذا التوسع، أديت أرامكو فينتشرز إدارة ثلاثة صناديق، منها صندوق رأس المال الجريء “واعد فينتشرز”، الذي يركز على دعم الشركات الناشئة في المملكة برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي.

ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.