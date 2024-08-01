بنسبة 84.7%.. قفزة قياسية في أرباح سابك السعودية خلال الربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” اليوم عن تحقيقها نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت أرباح سابك بنسبة 84.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.18 مليار ريال سعودي (581 مليون دولار أمريكي)، متجاوزة بذلك التوقعات بشكل كبير البالغة 859.5 مليون ريال.

ماهي أسباب ارتفاع أرباح سابك

وأوضحت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) أن هذا الارتفاع الكبير في أرباح سابك يعود إلى زيادة إجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال (32%) نتيجة تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية.

وأشارت إلى أن ذلك قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية بسبب تسجيل بعض العمليات غير المتكررة، بالإضافة إلى انخفاض المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية مما أدى إلى تراجع إيرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال، وهي بطبيعتها غير نقدية.

وسجلت أرباح سابك ارتفاع في إيرادات الربع الثاني بنسبة 5% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 35.72 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع طفيف في الكميات المباعة.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1.33 مليار ريال (23%)، مدفوعاً بزيادة الكميات المباعة وتحسن معدلات التشغيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، رغم أن ذلك قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.