273 مليون دولار أرباح بروج للبتروكيماويات في الربع الأول من 2024

قالت شركة بروج للبتروكيماويات إن صافي أرباحها للربع الأول من عام 2024 ارتفع بنسبة 37% إلى 273 مليون دولار وسط ارتفاع علاوة الأسعار على المنتجات عالية القيمة.

وقالت الشركة المدرجة في أبوظبي إن الإيرادات انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار بسبب الصيانة التشغيلية المخططة المتعلقة بالمواد الأولية.

وارتفع متوسط ​​أسعار المبيعات على أساس ربع سنوي بنسبة 4% للبولي إيثيلين و6% للبولي بروبيلين، مقارنة بارتفاع بنسبة 1% في الأسعار القياسية العالمية لكلا المنتجين.

العلاوة على البولي إيثيلين

ونتيجة لذلك، وصلت العلاوة على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين إلى 222 دولارا و162 دولارا للطن، على التوالي، في الربع الأول، متجاوزة توجيهات الشركة البالغة 200 دولار و140 دولارا للطن، على التوالي.

تستفيد بروج من ميزة تنافسية كبيرة في أسواق النمو الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بسبب منتجاتها في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعبئة والتغليف المتخصصة والرعاية الصحية.

وتخطط شركة البتروكيماويات للحفاظ على توزيعات أرباح 2024 عند 1.3 مليار دولار.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: “إن بروج تدخل الآن مرحلة تحولية في رحلة نموها”

منشأة إنتاج بروج 4

وأضاف أن العمل مستمر في منشأة إنتاج بروج 4، التي تم الانتهاء من أكثر من 60 بالمئة منها، مضيفا أن المصنع سيرفع طاقته الإنتاجية السنوية بنسبة 28 بالمئة إلى 6.4 مليون طن.

وقال السويدي إن الشركة وصلت إلى مرحلة الجدوى بشأن فرصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ دون الخوض في تفاصيل.

وتعمل بروج على تطوير خططها لإنشاء وحدة ثانية للإيثيلين لزيادة إجمالي إنتاج الأوليفينات والبولي أوليفينات بمقدار 230 ألف طن أخرى.

وبعد اكتمال المشروع في عام 2028، من المتوقع أن تساهم الوحدة بما يتراوح بين 220 إلى 250 مليون دولار من الإيرادات السنوية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للبولي أوليفينات إلى 6.5 مليون طن مع تشغيل مشروع بروج 4.