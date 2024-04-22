692 مليون ريال أرباح المراعي السعودية في الربع الأول من 2024

قالت شركة المراعي، أكبر منتج للألبان في المملكة العربية السعودية، إن أرباحها ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع حجم النمو.

وصل صافي الربح إلى 692 مليون ريال سعودي (184 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ635 مليون ريال سعودي قبل عام، مدفوعا بنمو الإيرادات السنوية بنسبة 8% إلى 5.5 مليار ريال سعودي، والتحكم الفعال في التكاليف واستقرار تكاليف السلع.

وارتفعت أرباح قطاع الألبان والعصائر على أساس سنوي نتيجة لتحسن المبيعات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية والإدارة الصارمة للتكاليف.

وكانت أرباح قطاع المخابز أعلى من العام الماضي بسبب كفاءة الإنتاج والتعديلات الموسمية في أنماط الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح قطاع الدواجن سنويا بسبب تحسن وفورات الحجم.

المراعي.. توقعات باستمرار النمو

وتتوقع المراعي أن يستمر هذا النمو، مدعوما بظروف الاقتصاد الكلي المستقرة وتحسن مستويات السياحة في جميع أنحاء المملكة.

وستظل سلع الألبان والأعلاف مستقرة على الرغم من بعض التأثيرات السلبية الناجمة عن خطوط الشحن الدولية.

وقالت المراعي “سنواصل إدارة هذه المخاطر من خلال تحسين أنشطة التحوط لدينا والاستفادة من غطاء المخزون لدينا، حيثما كان ذلك مناسبا”.