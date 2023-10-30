أرباح إس تي سي في الربع الثالث ترتفع إلى 4.9 مليار ريال

قالت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” (STC) إن صافي أرباحها ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 38.49% مقارنه مع نفس الفترة في2022 وبلغ 4.904 مليار ريال، بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.541 مليار ريال في العام الماضي.

وكشفت “إس تي سي” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، أنه على أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 63.03% مقابل 3.008 مليار ريال مع الربع السابق.

وأوضحت أن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.798 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.451 مليار ريال، ما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال.

ولفتت أنه خلال الأرباع الثلاثة الماضية بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 17.08% إلى نحو 11.02 مليار ريال، بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.41 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.