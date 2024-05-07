4.35 مليار درهم أرباح أدنوك للغاز في الربع الأول من 2024

أعلنت أدنوك للغاز اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا تميز بنمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح.
أبرز نتائج أدنوك في الربع الأول من 2024:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 22.07 مليار درهم (6.01 مليار دولار).
- زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% لتصل إلى 7.62 مليار درهم (2.07 مليار دولار).
- تحسن صافي الدخل المعدل بنسبة 21% ليصل إلى 4.35 مليار درهم (1.18 مليار دولار).
- ارتفاع نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20%.
- التزام بتوزيع أرباح سنوية بقيمة 12.52 مليار درهم (3.41 مليار دولار).
- تخطيط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار) في فرص نمو محلية وعالمية بين عامي 2024 و 2028.
- إحراز تقدم ملحوظ في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
- توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة “جايل” الهندية.
تعود هذه النتائج القوية إلى:
- زيادة حجم الطلب المحلي على الغاز بنسبة 14%.
- التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية.
- ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35%.
- ارتفاع التدفق النقدي بنسبة 47% على أساس سنوي.