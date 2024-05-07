فريق التحرير by فريق التحرير

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4.35 مليار درهم أرباح أدنوك للغاز في الربع الأول من 2024

زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% لتصل إلى 7.62 مليار درهم (2.07 مليار دولار).

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أدنوك للغاز اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا تميز بنمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح.

أبرز نتائج أدنوك في الربع الأول من 2024:

  • ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 22.07 مليار درهم (6.01 مليار دولار).
  • زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% لتصل إلى 7.62 مليار درهم (2.07 مليار دولار).
  • تحسن صافي الدخل المعدل بنسبة 21% ليصل إلى 4.35 مليار درهم (1.18 مليار دولار).
  • ارتفاع نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20%.
  • التزام بتوزيع أرباح سنوية بقيمة 12.52 مليار درهم (3.41 مليار دولار).
  • تخطيط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار) في فرص نمو محلية وعالمية بين عامي 2024 و 2028.
  • إحراز تقدم ملحوظ في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
  • توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة “جايل” الهندية.
أدنوك

تعود هذه النتائج القوية إلى:

  • زيادة حجم الطلب المحلي على الغاز بنسبة 14%.
  • التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية.
  • ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35%.
  • ارتفاع التدفق النقدي بنسبة 47% على أساس سنوي.
أدنوك
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...