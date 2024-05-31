إنجاز سعودي جديد.. أرامكو ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيراً عالمياً لعام 2024

حصدت شركة أرامكو السعودية إنجازًا هامًا باختيارها من قبل مجلة “ذا تايم” الأمريكية المرموقة ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2024. وتضم القائمة 100 شركة تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمعات والإنسانية بشكل عام.

ووفقًا للمجلة، فإن الهدف من هذه القائمة ليس تقييم نجاح الأعمال، إنما قياس مدى التأثير الذي تحدثه كل شركة، وطبيعة النموذج الذي تقدمه للآخرين.

وتضم القائمة هذا العام 93 شركة جديدة لم تكن موجودة في قائمة 2023، مما يعكس سرعة التغيرات في المشهد العالمي وتزايد تأثير التكنولوجيا.

وتم اختيار الشركات بناءً على معايير لا تشمل أي عنصر مالي، بل تركز على حجم التأثير، والابتكار، والطموح، والنجاح بكل أشكاله.

ومن بين الشركات الجديدة التي برزت هذا العام شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك” التي تأسست منذ 3 أعوام فقط، وتُقدر قيمتها السوقية اليوم بنحو 15 مليار دولار.

وتتكون القائمة من خمس فئات رئيسية هي: القادة، والمغيرون، والمبتكرون، والعمالقة، والرواد.

القادة

شهدت قائمة القادة في عالم الأعمال هذا العام ضمّ العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل تويوتا، بي إم دبليو، بلاك روك، ريديت، برينترست، بايدو، نيبون ستيل، وفريق إنترميامي.

ولكن ما يميز هذه القائمة هذا العام هو وجود العديد من العلامات التجارية المبتكرة، مثل تطبيق ووتر شيد الذي أصبح تطبيق المناخ الأعلى قيمة في العالم بعد جمع 100 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة في شباط الماضي.

ويتميز تطبيق ووتر شيد، الذي تأسس منذ 5 أعوام فقط، بقدرته على مساعدة الشركات في قياس وتقليل بصمتها الكربونية.

يهدف التطبيق إلى تقليص الانبعاثات العالمية بنحو 500 ميغا طن بحلول عام 2030، ويقوم حاليًا بتتبع ما يقرب من 1% من انبعاثات الكربون العالمية بفضل قاعدة عملائه الواسعة التي تضم 300 شركة من أكبر شركات العالم، من بينها وول مارت وفيديكس.

المغيرون

تضم فئة المغيرون الشركات التي نجحت في إحداث تغيير جذري في مجالاتها، تاركة بصمة واضحة على مسار التطورات العالمية.

وتصدرت القائمة عملاقة مثل إيربنب، وفينفاست، وشاومي، التي نالت إعجاب المجلة لإطلاقها أول سيارة كهربائية لها في مارس 2023، لتُصبح بذلك أول شركة هواتف ذكية تدخل عالم السيارات.

ولكن لم تقتصر القائمة على الشركات الرائدة في المجالات التقليدية، بل شملت أيضًا شركات مبتكرة مثل وايمو للسيارات ذاتية القيادة، التي حولت أفلام الخيال العلمي إلى حقيقة بفضل أسطولها المتزايد من سيارات الأجرة الآلية.

فقد انتشرت سيارات وايمو بشكل واسع عبر مدينتي فينيكس وسان فرانسيسكو في عام 2023، قبل أن تمتد إلى لوس أنجلوس هذا العام، وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالسلامة، أكدت وايمو على أن حوادث التصادم التي تعرض لها ركاب سياراتها خلال الـ7 ملايين رحلة الأولى انخفضت بنسبة 85% مقارنة بالمركبات العادية.

المبتكرون

ضمّت قائمة المبتكرين شركات رائدة مثل جوجل وهواوي، بالإضافة إلى شركة “أنثروبيك” الناشئة للذكاء الاصطناعي، مما يُشير إلى سرعة انتشار وتأثير هذه التقنيات المتطورة.

وتأسست الشركة عام 2021 من قبل موظفين سابقين في أوبن إيه آي (مطور تطبيق الدردشة تشات جي بي تي) وتُركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والآمنة.

العمالقة

شملت فئة العمالقة العديد من الشركات العالمية من مختلف المجالات، مثل أرامكو السعودية، ومايكروسوفت، وإنتل، وإنفيديا، وأمازون، وإيرباص، وبي واي دي، وتيك توك، وإيلي ليلي، وديزني، وبانك أوف أميركا، وتاتا جروب، وفايزر.

وتُعد شركة أرامكو السعودية، التي تقدر قيمتها بـ1.9 تريليون دولار، من أهم هذه الشركات، حيث تُضخ نحو 10% من إجمالي إمدادات النفط العالمي، مما يُعزز مكانة السعودية على الساحة الدولية.

الرواد

تأتي ضمن هذه الفئة شركة Open AI، حيث تُعدّ أوبن إيه آي من رواد مجال الذكاء الاصطناعي بلا منازع، حيث حققت تقدمًا هائلًا خلال سنوات قليلة، خاصة مع إطلاقها لنسخة جديدة من تطبيق ChatGPT4

ولكن على الرغم من هذا التقدم، تواجه الشركة انتقادات واسعة بشأن تجاهل عنصر الأمان والتأثير السلبي لتقنياتها على البشرية، وتصر الشركة على أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وأن المجتمعات ستضطر إلى التعايش معه.