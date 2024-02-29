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أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات دولية لتطوير مواردها البشرية

تهدف الاتفاقيات إلى توفير فرص تدريبية متقدمة لموظفي أرامكو، حيث سيشاركون في برامج تدريبية داخل مقار الشركات الشريكة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، عن توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية مع شركات رائدة في مجال الاستشارات الإدارية والإستراتيجية.

تهدف هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مشاركة أرامكو في مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى تطوير وتنمية مهارات وخبرات موظفي أرامكو، من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية متقدمة داخل مقار الشركات الشريكة، و الشركات الخمس هي: (بين آند كومباني)، و(إيرنست آند يونغ)، و(أوليفر وايمان)، و(كي بي إم جي)، و(كيرني) الممثّلة بمكاتبها في المملكة.


ومن المتوقع أن يستفيد الموظفون من تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المشاريع الدولية في مختلف مجالات الاستشارات الإدارية.

قال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية في أرامكو السعودية، فيصل بن عبدالرحمن الحجي: “من أجل مواجهة التحديات المعاصرة، ومن خلال مثل هذه الشركات العالمية، فإننا نستثمر في مواكبتنا للجديد في مجال الاستشارات الإدارية، كما نواصل جهودنا للارتقاء بمهارات كوادرنا البشرية لتنافس عالميًا عبر تسريع بناء المهارات، ونقل المعرفة للأجيال الشابة، بما يُسهم في تعزيز اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وتنافسية”.

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