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أديس تفوز بعقود في إندونيسيا والجزائر بـ293 مليون دولار

فازت شركة “أديس القابضة” السعودية بثلاثة عقود لتشغيل منصات حفر في كل من إندونيسيا والجزائر، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)،

فريق التحرير by فريق التحرير
أديس تفوز بعقود في إندونيسيا والجزائر بـ293 مليون دولار

أعلنت شركة أديس السعودية، المتخصصة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، الثلاثاء، عن فوزها بثلاثة عقود لتشغيل منصات حفر في كل من إندونيسيا والجزائر، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

وقالت أديس في بيان لها إنها حصلت في إطار توسيع نطاق عملياتها في منطقة جنوب شرق آسيا على خطاب ترسية لعقد طويل الأمد مع شركة “بترامينا دريلينغ سيرفيسيز إندونيسيا” (PDSI)، وعززت تواجدها في الجزائر عقب الحصول على خطاب ترسية لعقدين طويلي الأمد من شركة “سوناطراك”.  

وكشفت الشركة أن القيمة الإضافية الإجمالية للأعمال المتراكمة من العقود الثلاثة الجديدة تزيد عن 1.098 مليار ريال سعودي (أكثر من 293 مليون دولار).

وقال الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة: “نجحت أديس من خلال هذا العقد في تعزيز تواجدها الجغرافي في أسواق واعدة تشمل إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، وستساعدنا هذه الخطوة على تحقيق نمو مستدام في تلك المنطقة من العالم”.

وأضاف: “يعكس هذا التوسع الجغرافي، بالإضافة إلى العقود الممنوحة مؤخراً في الجزائر، جهودنا المستمرة لتعزيز أعمالنا المتراكمة من خلال عقود طويلة الأمد، فضلاً عن استراتيجية الشركة الرامية إلى العمل في أسواق متنوعة وذات قيمة تراكمية مرتفعة، والاستفادة من آفاق النمو مع الحفاظ على التميز التشغيلي والالتزام بمعايير السلامة”.  

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...