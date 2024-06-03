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مليار دولار مقابل 80%.. أدنوك تستحوذ على حصة في “نافيغ8”

تمتلك “نافيغ8” أسطولًا حديثًا من 32 ناقلة، وتقدم خدماتها لعملاء في جميع أنحاء العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8” لإدارة السفن.

وتمتلك “نافيغ8” أسطولًا حديثًا من 32 ناقلة، وتقدم خدماتها لعملاء في جميع أنحاء العالم.

أدنوك

ووفقا لبنود الاتفاقية، ستستحوذ “أدنوك” على 80% من حصص “نافيغ8” مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار). وستسري الملكية الاقتصادية لهذه الحصة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

كما ستستحوذ الشركة الإماراتية على 20% المتبقية من حصص “نافيغ8” في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 مليار و 1.7 مليار درهم (335 مليون إلى 450 مليون دولار).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...