مليار دولار مقابل 80%.. أدنوك تستحوذ على حصة في “نافيغ8”

أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8” لإدارة السفن.

وتمتلك “نافيغ8” أسطولًا حديثًا من 32 ناقلة، وتقدم خدماتها لعملاء في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبنود الاتفاقية، ستستحوذ “أدنوك” على 80% من حصص “نافيغ8” مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار). وستسري الملكية الاقتصادية لهذه الحصة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

كما ستستحوذ الشركة الإماراتية على 20% المتبقية من حصص “نافيغ8” في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 مليار و 1.7 مليار درهم (335 مليون إلى 450 مليون دولار).