فريق التحرير by فريق التحرير

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“أدنوك للإمداد” ترسي عقوداً بـ 7 مليارات درهم

ستكون الناقلات الجديدة من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وستساهم في تحقيق إيرادات إضافية للشركة بقيمة 14.7 مليار درهم إماراتي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، أن شركة إيه دبليو للملاحة أبرمت عقود مع مجموعة “وانهو” الصينية للصناعات الكيميائية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي) على حوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين وسيتم بناء 11 ناقلة عملاقة، تشمل 9 ناقلات إيثان وناقلتين للأمونيا، مع خيار لبناء ناقلتي أمونيا إضافيتين.

وستكون الناقلات الجديدة من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وستساهم في تحقيق إيرادات إضافية للشركة بقيمة 14.7 مليار درهم إماراتي على مدار عقود التأجير التي تمتد لـ 180 عاماً.

أدنوك للإمداد
أدنوك

وتم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين بحضور كبار المسؤولين من أدنوك ومجموعة وانهاو الصينية للصناعات الكيميائية.

وتعمل حالياً أكثر من 25 ناقلة إيثان عملاقة مع شركات شحن مختلفة حول العالم، ومع تسلم شركة “إيه دبليو للملاحة” للناقلات التسع الجديدة، ستصبح الشركة مالكة لواحد من أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم.

وتتميز الناقلات الجديدة بتصميمها المتطور وتجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...