أدنوك تستحوذ على حصة أغلبية في فيرتيغلوب من أو سي آي غلوبل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “أو سي آي غلوبال (OCI) عن إبرام اتفاقية بيع وشراء لاستحواذ أدنوك على كامل حصة “أو سي آي” في فيرتيغلوب (Fertiglobe).

وتعد فيرتيغلوب أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحرك مبكر للأمونيا المستدامة، مع مرافق إنتاج في مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة مقابل 3.62 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق ستمتلك أدنوك حصة الأغلبية في فيرتيغلوب بنسبة 86.2%، مع بقاء 13.8% في التداول الحر على بورصة أبوظبي.

ووفقاً لبيان صادر عن أدنوك، ستقوم الشركة بدفع 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

وقال خالد سالمين، المدير التنفيذي لإدارة المصب والتسويق والتجارة في أدنوك: “من خلال العمل بشراكة وثيقة مع أو سي آي منذ عام 2018، نجحنا في إدراج فيرتيغلوب لتصبح أكبر مصدر بحري للأمونيا وأسمدة اليوريا في العالم”.

واضاف: “تعزز اتفاقية اليوم التزام أدنوك طويل الأمد تجاه فيرتيغلوب وتركيزنا المستمر على تحقيق النمو وتعظيم القيمة لمساهمي الشركة. تدعم هذه الصفقة المهمة استراتيجية أدنوك الطموحة لنمو المواد الكيميائية وتسرع خطتنا لإنشاء منصة نمو عالمية للأمونيا والأمونيا النظيفة”.

وقال البيان إن الشركتين وقعتا أيضاً مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية التعاون في فرص النمو المستقبلية لواردات الأمونيا إلى أوروبا وتوزيع المنتجات.

وقال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب والرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي غلوبال: “يمثل اليوم منعطفاً محورياً في رحلة فيرتيغلوب مع أدنوك، والتي بدأت عام 2018.

وتابع: “أنا على ثقة من أن فيرتيغلوب في مجموعة أدنوك قد وجدت موطنها الأمثل على المدى الطويل، وأنه مع استمرار دعم أدنوك وتوجيهها، فإن خلق قيمة كبيرة وفرص نمو مثيرة تنتظرنا. وتتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع أدنوك”.

يتوقع إتمام الصفقة في عام 2024، بشرط إكمال جميع الشروط القانونية والتنظيمية الضرورية، بما في ذلك موافقات مكافحة الاحتكار.