“أدفنت انترناشونال” تدرس الاستحواذ على “أو كيو” للكيماويات العمانية

تجري شركة أدفنت انترناشونال (وهي شركة أسهم خاصة عالمية تركز على عمليات الاستحواذ الدولية على الشركات والنمو وإعادة الهيكلة الاستراتيجية)، محادثات مع سلطنة عمان بشأن خطوة محتملة لضخ مزيد من رأس المال في شركة أو كيو للكيماويات مقابل الحصول على حصة أغلبية في الشركة، وفق تصريحات مصادر لبلومبرغ.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بدعوى مناقشتها معلومات سرية، القول إن شركة الأسهم الخاصة تقترح توفير ما يصل إلى 250 مليون دولار من خلال طرح أسهم جديدة لشركة أو كيو للكيماويات.

وقالت المصادر إن من شأن التوصل لاتفاق في هذا الشأن أن يصبح لأدفنت إنترناشونال حصة الأغلبية في أو كيو للكيماويات، بينما يحتفظ مالكها الحالي، وهي شركة الطاقة العمانية الحكومية بالباقي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن أو كيو كانت تبحث عن حل بعد أن أشارت شركة الطاقة العمانية الحكومية مؤخرا إلى أنها لن تقدم أي أموال إضافية للشركة.

وقالت المصادر إن أدفنت مازالت تناقش تفاصيل الصفقة، بما في ذلك مبلغ الاستثمار الدقيق وحجم الحصة.

أفادت بلومبرغ نيوز أن شركة أو كيو للكيماويات كانت تبحث عن حل بعد أن أشارت أو كيو مؤخرًا إلى أنها لن تقدم أي أموال إضافية للشركة. وأدى القرار إلى وضع خطط لإعادة تمويل قروض الشركة المستحقة بقيمة 475 مليون يورو (507 ملايين دولار) و435 مليون دولار من القروض لأجل المستحقة في أكتوبر المقبل في حالة من الفوضى.

وذكر مصدر أن أو كيو تقوم بدراسة مجموعة من الخيارات، منها حلول محتملة يقترحها دائنوها، وليس هناك تأكيد بأنه سيتم التوصل إلى صفقة.

تُستخدم المنتجات التي تصنعها شركة أو كيو للكيماويات في مستحضرات التجميل ومواد التشحيم وأحبار الطباعة والمنكهات. مثل كثيرين في هذا القطاع، شهدت انخفاضًا في الطلب مع قيام العملاء بتخفيض المخزونات، وفقًا لتقرير صدر في شهر ديسمبر من وكالة ستاندرد آند بورز. واجهت الشركة أيضًا رياحًا معاكسة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتكاليف التمويل.

كانت شركة أو كيو للكيماويات، المعروفة سابقًا باسم Oxea، مملوكة لشركة أدفنت حتى عام 2013. وقد باعت شركة الأسهم الخاصة الشركة، التي تمتلك مرافق إنتاج في أوروبا والولايات المتحدة والصين، إلى أو كيو مقابل حوالي 1.8 مليار يورو، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في ذلك الوقت.

سيتم استخدام الأموال التي تقترح أدفنت وضعها في أو كيو للكيماويات لدفع فواتير الشركة وتسوية مدفوعات الفائدة المتأخرة وتحسين ميزانيتها العمومية، وفقًا لما ذكره الأشخاص. وقالوا إن خطة أدفنت ستمنح أو كيو للكيماويات مدرجًا أطول وفرصة لإبرام صفقة مع المقرضين لتجديد الديون بشروط معدلة، مع مساعدة الشركة أيضًا على تنمية أرباحها وتدفقاتها النقدية.

وكانت الشركة تجري محادثات مع شركة Apollo Global Management Inc. حول قرض خاص لإعادة تمويل الديون.

وقال الأشخاص إن شركة أدفنت لديها أيضًا شركات كيميائية أخرى في محفظتها مثل Röhm GmbH، والتي يمكن أن توفر فرصًا للشراكات الإستراتيجية.