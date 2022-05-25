أحمد بشناق شريكًا جديدًا لـ بين أند كومباني في السعودية

، أعلنت بين أند كومباني تعيين أحمد يوسف بشناق شريكًا جديدًا لها في المملكة العربية السعودية، والذي سيقود المرحلة القادمة من نمو وازدهار أعمال الشركة في المملكة من مكتبها في الرياض.

يتمثّل دور بشناق في المنصب الجديد في تحديد التوجه الاستراتيجي للتوسع والنمو في سوق المملكة بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية بمقر الشركة في مدينة الرياض.

يتمتّع بشناق، بخبرة مهنية تزيد على 20 عامًا في مجال الاستشارات الاستراتيجية، والخدمات المالية، ورأس المال الجريء، حيث عمل سابقاً في شركة بين أند كومباني خلال الفترة من عام 2010 إلى 2013 بعد حصوله على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في عام 2010م. ولقد عمل السيد/ بشناق عمل خلال تلك الفترة مع الشركة في تقديم الاستشارات للعملاء في مجالات تطوير الاستراتيجية، وفي تحسين أداء الأعمال التشغيلية وإعادة الهيكلة، وفي تصميم وتعزيز آليات الحوكمة في المؤسسات.

صرّح توم دي ويلي، الشريك الإداري بشركة بين أند كومباني الشرق الأوسط، معقّبًا على التعيين : “يتميّز بشناق بخبرته المهنية الواسعة والمتعمّقة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، وريادة الأعمال، فضلًا عن عمله كمديرٍ تنفيذي ضمن مختلف القطاعات في المملكة. ويسعدني جداً عودته إلى فريقنا في بين أند كومباني، حيث تخوض المملكة حاليًا رحلة مثيرة وفريدة من نوعها، إذ أنها في خضم عملية تحوّلٍ جديدة تهدف بها تحويل اقتصادها ومجتمعها إلى وجهة عالمية للتجارة وتأسيس الأعمال والاستثمارات وازدهار السياحة، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

وأضاف دي ويلي: “سيساهم تواجد بشناق ضمن فريقنا على تعزيز التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية وتقديم المزيد من الاستثمارات في استقطاب الكفاءات والإمكانات دعمًا لعملائنا الرئيسيين في السعودية خلال رحلة التحوّل التي تشهدها البلاد.”

قبل عودته للعمل في شركة بين أند كومباني تولّى بشناق منصب العضو المنتدب بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تولّى قيادة برنامج التطوير والتحوّل لإعادة هيكلة الشركة لتحسين العمليات التشغيلية وإعادة هيكلة الديون رأس المال. وقبل ذلك فهو الشريك المؤسّس لشركة كورنرستون فينتشرز، وهي شركة استشارية متخصّصة في تقديم الأعمال الاستشارية الادارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عمل سابقًا في البنك السعودي للاستثمار في قطاع تمويل الشركات. وبدأ حياته المهنية مع مجموعة سامبا المالية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بعد تخرجه من كلية الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبد العزيز.

وصرّح أحمد بشناق قائلًا: “أنا سعيد بعودتي للعمل بصفة شريك لدى شركة بين أند كومباني لقيادة عملية النمو في مكتبها في المملكة العربية السعودية، وممتن للفترة التي قضيتها في الشركة والتي ساهمت بعد فضل الله على نحوٍ كبير في تطوير مسيرتي المهنية في مجال الاستشارات. لقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية وتحديدا بالمملكة منذ إطلاق رؤية 2030، ويواصل نمو سوق المملكة في طرح العديد من الفرص التي تساهم في نمو أعمال شركة بين عالميًا. وتحديداً في السوق السعودي. أطمح أن أساهم في تحقيق رؤية المملكة عن طريق نقل المعرفة والخبرات العالمية التي تتميز بها شركة بين أند كومباني إلى السوق السعودي. أنا مؤمن بأن توسع الشركة في المملكة سيتيح فرص فريدة لبناء وتعزيز المواهب والكوادر السعودية الشابة والتي ستكون هي الجوهر الاساسي في تلبية وتحقيق تطلّعات رؤية 2030 وأهدافها بإذن الله”.