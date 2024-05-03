أبل تفقد جاذبيتها.. مبيعات التفاحة دون التوقعات وأحلام “كوك” وردية

أعلنت شركة أبل يوم الخميس عن انخفاض أقل من المتوقع في الإيرادات الفصلية، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن الشركة تتوقع عودة نمو المبيعات في الربع الحالي حيث تستثمر في ميزات الذكاء الاصطناعي التي سيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسهم شركة Apple بنسبة 3٪ تقريبًا في تداولات ممتدة بعد التقرير.

وقالت شركة أبل إن إيرادات الربع الثاني المالية انخفضت بنسبة 4٪ إلى 90.8 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 90.01 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

بالنسبة للربع الحالي لشركة أبل، والذي ينتهي في يونيو، قال كوك لرويترز إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تتوقع “نموًا بأرقام فردية منخفضة” في إجمالي الإيرادات. وتتوقع وول ستريت نمو الإيرادات بنسبة 1.33% إلى 82.89 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

تواجه شركة أبل مجموعة كبيرة من التحديات في أعمالها. وقد طرح منافسو الهواتف الذكية، مثل شركة سامسونج للإلكترونيات، أجهزة منافسة تهدف إلى استضافة روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد التنظيمي، تتعرض أعمال خدمات أبل، التي تحتوي على متجر التطبيقات المربح الخاص بها والتي كانت واحدة من مجالات النمو القليلة في الربع المالي الثاني، لضغوط من قانون جديد في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، اتهمت وزارة العدل شركة أبل في مارس باحتكار سوق الهواتف الذكية ورفع الأسعار.

انخفاض مبيعات أبل

وفي الربع المالي الثاني، انخفضت مبيعات آيفون بنسبة 10.5% إلى 45.96 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 46 مليار دولار. قال المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple في فبراير إن الربع المالي الثاني من العام الماضي استفاد من زيادة قدرها 5 مليارات دولار في مبيعات iPhone حيث عانت الشركة من تعثر سلسلة التوريد أثناء عمليات الإغلاق الوبائية.

وباستثناء هذه الظاهرة التي حدثت لمرة واحدة، انخفضت مبيعات iPhone بشكل طفيف فقط حيث يواجه المنتج المميز للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، منافسة شديدة. وفي الصين، اكتسبت شركة Huawei Technology حصة سوقية.

وقال كوك إن مبيعات آيفون لا تزال تشهد “نموا في بعض الأسواق، بما في ذلك الصين”.

لكن انخفاض إيرادات أبل في الصين لم يكن حادًا كما توقع المحللون، حيث بلغت مبيعات الصين الكبرى 16.37 مليار دولار للربع المالي الثاني المنتهي في 30 مارس، بانخفاض 8.1٪ وفوق توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقًا لبيانات من Visible Alpha.

ولم تقل شركة أبل الكثير عن خطط منتجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا التي يراهن عليها منافسوها مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفا بيت.

وبدأت الشركة في زيادة الإنفاق على البحث والتطوير العام الماضي، وقال كوك إن الشركة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على البحث والتطوير في السنوات الخمس الماضية.

وقال: “ما زلنا نشعر بالتفاؤل بشأن فرصتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونقوم باستثمارات كبيرة”. وقال كوك: “إننا نتطلع إلى مشاركة بعض الأشياء المثيرة للغاية مع عملائنا” في الأحداث التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام.

وبلغت أرباح أبل الفصلية للسهم الواحد 1.53 دولارًا، أعلى من تقديرات وول ستريت البالغة 1.50 دولارًا، وفقًا لبيانات LSEG.

وارتفعت المبيعات في قطاع خدمات أبل، والذي يمثل أيضًا عروض Apple Music والتلفزيون، إلى 23.87 مليار دولار، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 23.27 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

وكان المحللون يتوقعون أن تنخفض مبيعات أجهزة Mac في الربع المالي الثاني، لكنها ارتفعت بدلاً من ذلك إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات قدرها 6.86 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

قال كوك: “لقد كانوا مدفوعين حقًا بقوة جهاز MacBook Air الجديد الذي يعمل بشريحة M3”. “حوالي نصف مشتري MacBook Air خلال هذا الربع كانوا جددًا على أجهزة Mac.”

وانخفضت مبيعات الشركة في قطاع iPad إلى 5.56 مليار دولار، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 5.91 مليار دولار.

وفي قطاع الأجهزة القابلة للارتداء بالشركة، والذي يمثل مبيعات ساعات Apple وسماعات AirPods، انخفضت المبيعات إلى 7.91 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 8.08 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

قامت شركة Apple أيضًا بزيادة أرباحها النقدية بنسبة 4٪ وأذنت ببرنامج إضافي لإعادة شراء 110 مليار دولار من أسهمها.

تعتبر شركة أبل منذ فترة طويلة من الأسهم التي لا بد من امتلاكها في وول ستريت، إلا أن أداء أسهم شركة أبل كان أقل من أداء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 10٪ هذا العام.