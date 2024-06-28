أبل تفتح الباب أمام إصلاحات الجهات الخارجية لأجهزتها

أعلنت شركة أبل في ورقة بحثية جديدة عن عزمها دعم قطع غيار تصنعها جهات خارجية لإصلاح أجهزة آيفون، بما في ذلك الشاشات والبطاريات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أبل لتصنيع منتجات تدوم لفترة أطول وتوفر تجربة مستخدم استثنائية على المدى الطويل، مع التركيز على ضمان قابلية إصلاح الأجهزة ومتانتها مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والخصوصية.

ووفقًا لورقة بحثية نشرتها أبل بعنوان “الاستدامة عبر التصميم”، ستسمح الشركة للجهات الخارجية بتوفير شاشات آيفون مع دعم ميزة True Tone، التي تعدّل توازن اللون الأبيض في الشاشة وفقًا لإضاءة المكان المحيط.

ومع ذلك، تحذر أبل من أن أداء ميزة True Tone في الشاشات من جهات خارجية قد يختلف عن أدائها في الشاشات الأصلية لهواتف آيفون، ووفقًا لما ذكره موقع “ذا فيرج”.

ويرجع ذلك إلى أن لا يمكن ضمان دقة تقنية True Tone مع الشاشات المصنعة من جهات خارجية بسبب اختلاف معايرة تقنية True Tone من جهاز لآخر على خوادم الشركة، وضرورة توصيل دقيق بين الشاشة وحساسات الضوء، وهو أمر غير ممكن تحقيقه دائمًا مع المكونات الخارجية.

وبشأن بطاريات آيفون، تمنع أبل المستخدمين الذين أصلحوا أجهزتهم باستخدام بطاريات من جهات خارجية من الوصول إلى معلومات مهمة بشأن صحة البطارية.

وتزعم أبل أنها غير قادرة على التحقق من صحة البيانات لبطاريات لم تنتجها.

ومع ذلك، تُخطط أبل لعرض بيانات صحة البطاريات من الجهات الخارجية في وقت لاحق من هذا العام، مع إشعار يوضح أنها لا يمكنها التحقق من صحتها.