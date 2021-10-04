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Posted inتكنولوجيا

بوروندي تدعوا السعوديين للاستثمار في الذهب والنيكل بأراضيها

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف،بمعالي وزير الشؤون الدولية لجمهورية بوروندي البرت شينجيرو الذي يزور المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بوروندي تدعوا السعوديين للاستثمار في الذهب والنيكل بأراضيها
بوروندي تدعوا السعوديين للاستثمار في الذهب والنيكل بأراضيها

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ورحّب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري ، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.

ودعا شينجيرو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بورندي من موقع إستراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيراً إلى أن زيارته المملكة تعد الأولى له في المنطقة وهو ما يعبر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.

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