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Posted inتكنولوجيا

السعودية تطلق مسار “الفئة التأهيلية” لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق مسار “الفئة التأهيلية” لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، لتمكين وتأهيل المنشآت الراغبة بتقديم خدماتها في هذا القطاع.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تطلق مسار "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية
السعودية تطلق مسار "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية

وأوضحت الهيئة أن مسار الفئة التأهيلية يتيح للجهات المتقدمة، التسجيل وبدء تقديم الخدمات وفقاً للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، شريطة العمل على استيفاء متطلبات إحدى الفئات الثلاث الأساسية خلال مدة لا تتجاوز السنة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة على الانضمام لهذا المسار.

وبينت الهيئة أن الفئة التأهيلية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم خدمات الحوسبة السحابية لجميع منشآت القطاع الخاص وللأفراد، ما عدا القطاع المالي والجهات الحكومية في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار في قطاع خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، داعية المنشآت المحلية والدولية المهتمة في سوق الخدمات السحابية بالمملكة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على شروط الانضمام إلى مسار “الفئة التأهيلية” والتسجيل فيه.

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