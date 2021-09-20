أهمية اعتماد العلامات التجارية في السعودية والإمارات للتقنيات

من المتوقع أن تشكل تقنيات الواقع المعزز إحدى أهم عناصر التواصل عبر الأجهزة المتحركة في المستقبل وتسهم في تعزيز مستويات التفاعل مع العلامات التجارية وإثراء تجارب المستهلكين وزيادة المشتريات.

ووفقاً للتقرير، تتوفر أمام العلامات التجارية وقطاع الأعمال فرص مستقبلية متميزة للنمو والازدهار، حيث يتوقع لمعظم أبناء “الجيل زد” وجيل الألفية في المملكة أن يستخدموا تقنيات الواقع المعزز بشكل متكرر بحلول العام 2025. وعلى نحو مشابه، يتوقع لغالبية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يستخدموا تقنيات الواقع المعزز بشكل متكرر بحلول العام 2025.

وتتوقع الدراسة أيضاً نمواً متواصلاً في قدرات الواقع المعزز في مجالات البيع بالتجزئة خلال السنوات العشر المقبلة. وتشهد هذه المنظومة نضجاً متسارعاً، حيث أكد 78% من المشاركين في الدراسة من المملكة و73% من دولة الإمارات قدرتهم على معرفة تقنيات الواقع المعزز بنجاح عند مشاهدتها. ورغم أن المستهلكين ما زالوا ينظرون إلى تقنيات الواقع المعزز باعتبارها “لعبة”، إلا أن نحو 80% من المشاركين في الاستطلاع من البلدين يتوقعون ويتطلعون لاستخدام تقنيات الواقع المعزز “كأداة” عملية في حياتهم اليومية.

وبالإضافة إلى ذلك، يرجح 90% و87% من المتسوقين في المملكة ودولة الإمارات على التوالي استخدام تقنيات الواقع المعزز كلما أتيح لهم ذلك. وعلى صعيد Snapchat بالتحديد، يستخدم غالبية المستخدمين في المملكة ودولة الإمارات تقنيات الواقع المعزز بانتظام عند التسوق، بينما يعتقد 66% من مستخدمي Snapchat في البلدين أن المنصة ستحظى بأهمية أكبر في مجال التسوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا السياق، قال حسين فريجة، مدير عام Snapchat في الشرق الأوسط: “تضيف تقنيات الواقع المعزز مستوى جديداً من الترفيه والفوائد العملية على حياة المستخدمين. وفي حين سارع مئات الآلاف من أبناء الجيل زد وجيل الألفية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبني أدوات الواقع المعزز، فإن العلامات التجارية أمامها أيضاً فرصة فريدة للتواصل مع عملائها المحتملين بأساليب جديدة وغامرة.”

من جانبه، قال داني حجار، الشريك والمستشار لدى ديلويت ديجيتال الإمارات العربية المتحدة: “تشهد تقنيات الواقع المعزز تطوراً متسارعاً، حيث يتوقع لها إحداث نقلة نوعية ملحوظة في حياتنا على غرار التحول الهائل الذي أحدثه الإنترنت والهواتف المتحركة في المجتمع، وبالتالي تغيير طريقة رؤيتنا للعالم من حولنا وتفاعلنا معه.”

وأظهرت دراسة “ديلويت” أن تقنيات الواقع المعزز تتمتع بقدرة لا تضاهى على لفت أنظار المستهلكين، رغم وفرة محتوى التواصل الاجتماعي في عالمنا المعاصر. فتقنيات الواقع المعزز توفر ضعف مستوى الاهتمام البصري مقارنة مع غيرها، ما يعني رسوخاً أكثر في ذاكرة المستهلكين وإقبالاً أكبر. ويتيح الجانب الاجتماعي الذي تتميز به تقنيات الواقع المعزز اجتذاب المزيد من العملاء عبر الأحاديث الاجتماعية، إذ رجّح 41% من مستخدمي Snapchat في المملكة العربية السعودية و23% في دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة تجاربهم مع العائلة والأصدقاء مقارنة مع غير المستخدمين.

وبعد اجتذاب اهتمام العملاء، ترى الدراسة أن التفاعل مع المنتجات يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء مدروسة أكثر. فقد أشار نحو 68% و65% من المتسوقين عبر Snapchat في المملكة ودولة الإمارات على التوالي إلى أن تقنيات الواقع المعزز تمنحهم مزيداً من الثقة بشأن جودة المنتجات المعروضة. ويقول نحو 3 من كل 4 مستهلكين في البلدين إنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل منتج يتسم بالشفافية الكاملة التي يمكن أن توفرها تقنيات الواقع المعزز.

ونتيجة لذلك، يرغب أكثر من نصف المشاركين في الدراسة في استخدام تقنيات الواقع المعزز لتقييم المنتجات، وبالتالي التمتع بتجربة تسوق خالية من المخاطر عبر التجربة قبل الشراء. ووفقاً للدراسة، ينطوي ذلك على تداعيات ملحوظة باعتبار أن عمليات ترجيع المنتجات تستنزف نحو 550 مليار دولار من صافي أرباح تجارة التجزئة على مستوى العالم. وأن عمليات الشراء المدعمة بتقنيات الواقع المعزز أثمرت عن تقليص معدلات ترجيع البضائع بنسبة 25%.

وإضافة إلى ذلك، من المرجح لنحو 30% من مستخدمي Snapchat في البلدين، ممن تفاعلوا مع تجارب الواقع المعزز التي توفرها العلامات التجارية، أن يعاودوا شراء المنتجات من المواقع الإلكترونية لهذه العلامات مقارنة بغير المستخدمين.

وفي المقابل، يمكن للعلامات التي تتأخر عن مواكبة هذا التوجه أن تجد نفسها عاجزة عن اللحاق بركب المنافسة، حيث يرجح للعلامات التي توفر تجارب الواقع المعزز في المملكة أن تشهد إقبالاً أعلى بنسبة 34%. وترتفع هذه النسبة في دولة الإمارات، حيث يرجح لنحو 43% من العلامات التي تتمتع بحضور واضح في عالم الواقع المعزز أن تجتذب انتباه عدد أكبر من المستخدمين.