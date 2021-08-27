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Posted inتكنولوجيا

السعودية تفوز بعضويتي الإدارة والاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي

فازت المملكة العربية السعودية اليوم بعضويتين في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي، للفترة 2021 – 2025 ، وذلك خلال انتخابات جرت بين 192 دولة، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين، المنعقد في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج، للفترة من 9 إلى 27 أغسطس 2021م.

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السعودية تفوز بعضويتي الإدارة والاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي
وتهدف العضوية لتعزيز دور الاتحاد البريدي العالمي في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية

ويأتي هذا الفوز امتداداً للإنجازات المتتالية للقطاع البريدي اللوجستي، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- في تمكّين القطاع، وجعل المملكة من بين الدول الأعضاء، التي تسهم في اتخاذ القرارات التنظيمية والتشريعية، وإقرار ميزانية الاتحاد البريدي العالمي.

وتُسهم العضوية في منح المملكة دوراً في اتخاذ القرارات التنظيمية والتشريعية، ضمن 41 بلداً في مجلس الإدارة من أصل 192 بلداً، كما يخدم توجهات المملكة الإستراتيجية، والمشاركة في المشروعات ومجموعات العمل في الاتحاد البريدي العالمي، وحقّ التصويت وصناعة واتخاذ القرارات.

وتهدف العضوية إلى تعزيز دور الاتحاد البريدي العالمي في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية، والمشاركة الفعالة مع البلدان الأعضاء؛ لإنجاح إستراتيجيات الاتحاد البريدي العالمي، والتعاون في جميع مجالات الخدمات البريدية.

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري ، أنه منذ بداية انضمام المملكة لعضوية الاتحاد وهي تشارك بفاعلية في جميع المناسبات والاجتماعات البريدية، وتعزيز العلاقات مع هذه المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها، كما تسهم في العديد من المشروعات ومجموعات العمل في الاتحاد البريدي العالمي.

وأكّد البكري، أن عضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، تُعد فرصة حقيقية للإسهام بشكل إيجابي في الدور الذي يلعبه الاتحاد البريدي العالمي في اتخاذ القرارات الحاسمة والحيوية، التي تؤثر في الاتجاهات والإستراتيجيات المستقبلية للأعمال البريدية.

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