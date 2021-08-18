محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجيا

“هيئة الاتصالات” تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في السعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 147.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 23.04%، مقارنةً بالربع الأول من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في السعودية
تحفيز التنافسية بين مقدمي "الاتصالات" لتقديم أفضل الخدمات

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” الربعي إلى تصدر شركة “STC” لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.25 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المركز الثاني بمتوسط سرعة 126.59، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 117.91 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة “سلام” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 112.69 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “STC” في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 91.29 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 89.92 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “STC” لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة المدينة المنورة التي تصدرت فيها شركة “زين”.

يُشار إلى أن “هيئة الاتصالات” تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا