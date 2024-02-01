5 مليارات شخص عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم

ارتفع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم إلى أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط، بزيادة سنوية قدرها 5.6% مقارنة بالعام الماضي.

وقال تقرير Digital 2024، وهو أحدث تقرير سنوي عن وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات الرقمية في جميع أنحاء العالم، أن هويات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطة سجلت 5.04 مليار شخص، أي ما يعادل 62.3% من سكان العالم.

وفقا للتقرير، زاد الإجمالي العالمي بمقدار 266 مليون شخص خلال العام الماضي، أي نمو سنوي قدره 5.6%.

يقضي مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي الآن ساعتين و23 دقيقة يوميا على منصات التواصل الاجتماعي التي يختارها، ويستخدم 6.7 منصة كل شهر.

يتمتع تطبيق تيك توك بأعلى متوسط ​​وقت لكل مستخدم أندرويد مقارنة بأي منصة اجتماعية على مستوى العالم، حيث يسجل 34 ساعة شهريا، أي ما يعادل أكثر من ساعة يوميا باستخدام المنصة.

ويأتي موقع يوتيوب في المركز الثاني، حيث يقضي المستخدم العادي ما يزيد قليلا عن 28 ساعة شهريا على تطبيق أندرويد.

فيما يتعلق بالمنصة الاجتماعية “المفضلة” في العالم، فقد حصل أنستجرام على التاج من تطبيق واتساب الفائز العام الماضي.

يُظهر Digital 2024 أن 16.5% من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما يعتبرون أنستجرام منصتهم المفضلة، مما دفع واتساب إلى المركز الثاني بنسبة 16.1%.

Digital 2024 عبارة عن تقرير يضم أكثر من 550 صفحة يغطي نقاط البيانات عبر النظام البيئي عبر الإنترنت بالكامل، بدءا من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الأجهزة الذكية، ومن الألعاب إلى التجارة الاجتماعية.

وتشمل النقاط الرئيسية الأخرى في التقرير ما يلي:

يقضي مستخدم الإنترنت العادي الآن 6 ساعات و40 دقيقة عبر الإنترنت كل يوم – بزيادة قدرها 3 دقائق يوميا، أو 1% سنويا.

نجح فيسبوك الذي يحتفل بعيد ميلاده العشرين في الرابع من فبراير/شباط الجاري في زيادة وصول إعلاناته العالمية بأكثر من 200 مليون دولار خلال الـ12 شهرا الماضية، محققا نموا سنويا بنسبة 10.5%.

سجلت كل من لينكد إن وسناب شات ووي شات وبنترست نموا قويا في عدد المستخدمين على أساس سنوي.

نما الإنفاق على الإعلانات الرقمية بنسبة 10% على أساس سنوي، مع إنفاق ما يقرب من 720 مليار دولار على الإعلانات الرقمية في عام 2023. وزاد الإنفاق على الإعلانات الاجتماعية بنسبة 9.3% إلى 207 مليارات دولار أمريكي، وزاد الاستثمار في أنشطة المؤثرين بنسبة 17%.

يقضي مستخدم الإنترنت النموذجي الآن 17 دقيقة يوميا في مشاهدة محتوى التلفزيون أقل مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي، بانخفاض قدره 8.2% على أساس سنوي.