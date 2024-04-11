يوتيوب.. التكنولوجيا الأكثر أهمية في أمريكا

تعتقد أنك تعرف يوتيوب “YouTube”، إنه المكان الذي يتعلم فيه مليارات الأشخاص كيفية تغيير الإطارات، أو متابعة تمرين اليوجا المفضل، أو التقاط لقطات لكسوف الشمس.

ولكن ربما لا تعلم أن موقع يوتيوب “YouTube”، هو أيضًا الطريقة الأكثر شيوعًا لسماع الموسيقى وأحد أكبر موفري خدمات تلفزيون الكابل في أمريكا وغيرها من دول العالم.

ما الدلائل على أن موقع يوتيوب هو التكنولوجيا الأكثر أهمية في أمريكا؟

ويعتبر موقع “يوتيوب“، هو الاقتصاد الأكثر صحة على الإنترنت، وكان بمثابة وقود الصواريخ للذكاء الاصطناعي، وفق الواشنطن بوست

لماذا يجب أن نبحث في هوية موقع “يوتيوب”؟ لأنه من الضروري فهم تأثير التقنيات في حياتنا، فعلى الرغم من شعبية موقع YouTube، إلا أن قوته على الإنترنت وفينا لا تزال أقل من قيمتها بطريقة أو بأخرى.

يوتيوب هو رقم 1 في الاستماع إلى الفيديو والموسيقى

من المعروف أن موقع “YouTube” يضيع بضع دقائق عند الخروج من السوبر ماركت، ومع ذلك، يعد موقع YouTube أيضًا أفضل وجهة للبث المباشر في غرفة المعيشة في أمريكا.

وتُظهر البيانات الواردة من شركة Nielsen باستمرار أن الأمريكيين يقضون وقتًا أطول في مشاهدة YouTube على أجهزة التلفزيون مقارنة بأي خدمة بث أخرى بما في ذلك Netflix.

ولا توجد بيانات موثوقة تحسب الوقت المجمع الذي نبثه على التلفزيون، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الأخرى، ولكن من المحتمل أن يتصدر موقع YouTube هذا المقياس أيضًا.

YouTube .. الأكثر استخدامًا بين المراهقين

يقول مركز بيو للأبحاث، إن التطبيق الاجتماعي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع بين البالغين الأمريكيين هو يوتيوب، لافتا إلى أن التطبيق الأكثر استخدامًا بين المراهقين ليس TikTok، إنه موقع YouTube مرة أخرى بمسافة ميل واحد.

ويعد YouTube TV، الذي يشبه تلفزيون الكابل ولكن يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، أحد مزودي تلفزيون الكابل الرائدين في أمريكا.

في الموسيقى، يستمع عدد أكبر من الأشخاص إلى الأغاني على YouTube مقارنةً بـ Spotify، أو الراديو، أو أي خدمة صوتية أخرى.

في استطلاع للرأي أجراه مارك موليجان من شركة MIDiA Research في العديد من البلدان، شاهد حوالي ثلثي المشاركين مقاطع الفيديو الموسيقية على موقع YouTube.

واستمع حوالي 43% إلى الموسيقى عبر الإنترنت بطريقة أخرى، و31% لديهم اشتراك في بث الموسيقى مثل تلك الموجودة في Spotify وApple Music.

الاقتصاد الأكثر صحة على الإنترنت

إذا قمت بالنشر على إنستغرام، أو فيسبوك، أو تيك توك، أو ريديت، أو إكس، فأنت تصنع منتجات لتلك الشركات مجانًا، يوتيوب لا يعمل بهذه الطريقة.

من كل دولار يدفعه المعلنون مقابل الإعلانات التجارية على ملايين عديدة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، يحصل الشخص الذي صنع الفيديو على 55 سنتًا، أما شركة جوجل، التي تملك موقع يوتيوب، فتحتفظ بالباقي.

يمتلك موقع “YouTube”، هذا الترتيب المالي منذ ما يقرب من 20 عامًا، وحتى يومنا هذا، لا يوجد تطبيق كبير آخر لديه مثل هذه الطريقة المتسقة التي يمكن للأشخاص من خلالها كسب الدخل مما يقومون بإنشائه، ونشره عبر الإنترنت.

نظام الدفع الثوري في YouTube

إن نظام الدفع الثوري في YouTube يهمك حتى لو لم تربح سنتًا واحدًا من إنشاء مقطع فيديو على يوتيوب.

إن اقتصاد الإنترنت الصحي، مثل اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعمل بشكل جيد، هو الاقتصاد الذي يعتقد الجميع أن لديه فرصة للازدهار فيه. يتضمن ذلك أنت كمشاهد، والأشخاص الذين يقدمون المعلومات، أو الترفيه، الذي تشاهده، والشركات التي توزع المواد.

موقع YouTube، بعيد عن الكمال في هذا الصدد، ولكنه قد يكون الأقرب إلى الاقتصاد المثالي عبر الإنترنت من الناحية المالية.

بالمناسبة، إذا قمت بشراء اشتراك في يوتيوب بريميوم والذي يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات، فإن يوتيوب يسلم أجزاء من أموالك إلى صانعي الفيديو، بما يتناسب مع وقت المشاهدة.

إذا كنت تشاهد الكثير من مقاطع الفيديو من MrBeast وNot Just Bikes، فستتلقى قنوات YouTube تلك جزءًا كبيرًا من أموال اشتراكك، حيث أن النظام الديمقراطي نسبياً لدفع أجور الأشخاص الذين يصنعون الأشياء لا يشبه الطريقة التي تعمل بها معظم خدمات الموسيقى مثل Spotify أو Netflix.

حتى لو كنت تستمع إلى موسيقى الجاز فقط على سبوتيفاي، فستظل تايلور سويفت تحصل على قدر كبير من أموال اشتراكك.

موقع يوتيوب وقودًا أساسيًا لبيانات الذكاء الاصطناعي

أنت تعلم أن التطبيق مهم عندما يصبح مباراة مصارعة للشركات التي تستحوذ على كل ذرة من البيانات “لتدريب” الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اخترعت شركة OpenAI، مالكة تطبيق ChatGPT، طريقة لاستيعاب أكثر من مليون ساعة من مقاطع الفيديو والبودكاست على YouTube ، وتحويل الكلمات المنطوقة إلى وقود لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص به. وذكرت صحيفة التايمز أن جوجل قامت أيضًا بنسخ مقاطع فيديو على موقع يوتيوب لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وذكرت صحيفة التايمز أن ما فعلته OpenAI قد ينتهك شروط خدمة YouTube ، وما فعلته Google قد ينتهك حقوق الطبع والنشر للأشخاص الذين يصنعون مقاطع فيديو على YouTube.

وقالت OpenAI إنها تستخدم “العديد من المصادر بما في ذلك البيانات المتاحة للعامة والشراكات للبيانات غير العامة.”

وكررت Google التعليق الأخير للرئيس التنفيذي لموقع YouTube بأن الذكاء الاصطناعي للشركة تم تدريبه على بعض مواد YouTube، “وفقًا لاتفاقية غوغل، مع منشئي المحتوى على YouTube”.

“YouTube” بع عيوب بالتأكيد، لقد تم استخدامه لتضليل، ومضايقة الناس، ونشر الدعاية، ولكن، سواء للأفضل أو للشر، فإن موقع يوتيوب مهم أكثر مما تعتقد.