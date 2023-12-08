by فريق التحرير

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ميزة جديدة في واتساب.. رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة

أطلق واتساب ميزة الاستماع للرسائل الصوتية لمرة واحدة في إطار حماية المعلومات ومنع تسريبها

by فريق التحرير
ميزة جديدة في واتساب.. رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة

أعلن تطبيق “واتساب” عن استعداده لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية يمكن الاستماع إليها لمرة واحدة فقط.

وقال “واتساب” إن الميزة الجديدة تأتي في سياق إضفاء المزيد من الحماية والخصوصية إلى الرسائل، لمنع تسريبها، وتسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن.

وأشار التطبيق الذي ينضوي ضمن عائلة “ميتا” التي تضم أيضاً “فيسبوك” و”إنستغرام” إلى أن هذه الرسائل الصوتية لا يمكن حفظها عند تفعيل ميزة “الاستماع لمرة واحدة”، كما لا يمكن إعادة سماعها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو مشاركتها بأي طريقة. كما أن صلاحيتها تنتهي بعد 14 يوماً من إرسالها تلقائياً ما لم يتم الاستماع لها.

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