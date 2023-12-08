ميزة جديدة في واتساب.. رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة

أعلن تطبيق “واتساب” عن استعداده لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية يمكن الاستماع إليها لمرة واحدة فقط.

وقال “واتساب” إن الميزة الجديدة تأتي في سياق إضفاء المزيد من الحماية والخصوصية إلى الرسائل، لمنع تسريبها، وتسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن.

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4 — WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2023

وأشار التطبيق الذي ينضوي ضمن عائلة “ميتا” التي تضم أيضاً “فيسبوك” و”إنستغرام” إلى أن هذه الرسائل الصوتية لا يمكن حفظها عند تفعيل ميزة “الاستماع لمرة واحدة”، كما لا يمكن إعادة سماعها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو مشاركتها بأي طريقة. كما أن صلاحيتها تنتهي بعد 14 يوماً من إرسالها تلقائياً ما لم يتم الاستماع لها.