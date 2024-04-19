هيونداي تعلق الإعلانات على منصة إكس

أكدت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات أنها علقت أنشطتها الإعلانية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بسبب مخاوف بشأن سلامة العلامة التجارية، كما أوردت وكالة “رويترز”. وقد أكدت الشركة أنها تجري مناقشات مع المنصة، التي يملكها إيلون ماسك، لمعالجة هذه المخاوف.

ويأتي قرار هيونداي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها شركات كبرى أخرى. وقد انتقد البيت الأبيض في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ماسك لترويجه لما وصفه بنظرية المؤامرة “البشعة” المعادية للسامية على منصة “إكس”. وفي أعقاب ذلك، اختارت شركات، من بينها ديزني ووارنر بروس ديسكفري وكومكاست، إيقاف إعلاناتها على المنصة مؤقتاً.

وقد تزايدت المخاوف بين المعلنين منذ استحواذ ماسك على “إكس” في تشرين الأول / أكتوبر 2022، مما أدى إلى تقليل الإشراف على المحتوى وزيادة خطاب الكراهية، وفقاً لجماعات الحقوق المدنية.

ويعكس قرار شركة هيونداي بوقف الإعلان علىمنصة “إكس” مخاوف مستمرة بشأن سلامة العلامة التجارية بين المعلنين في ما يتعلق بالإشراف على المحتوى وإدارة المنصة في ظل ملكيتها الجديدة.