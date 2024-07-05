هل تفضل الشهرة على الثراء؟ اختبار يكشف تناقض الأجيال في طموحاتهم

كشف استطلاع جديد شمل 15 ألف شخص من جيل الألفية وجيل Z عن مفاجأة مثيرة للاهتمام: يفضل معظم المشاركين امتلاك مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من مليون دولار.

أجرى الاستطلاع نيل باتيل، خبير التسويق وإنتاج المحتوى الرقمي، ونشره على صفحته الشخصية على موقع إكس. طرح باتيل سؤالاً بسيطًا: “هل تفضل أن يكون لديك مليون متابع أم مليون دولار؟”.

ووجد خبير التسويق وإنتاج المحتوى الرقمي، أن 79٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا يفضلون المتابعين أو امتلاك مليون متابع، بينما يفضل 21٪ فقط امتلاك مليون دولار.

تستمر هذه النسبة في الانخفاض مع تقدم العمر. ففي الفئة العمرية بين 26 و 40 عامًا، يفضل 53٪ امتلاك مليون متابع، بينما يفضل 47٪ المال.

ومع ذلك، تنقلب الأمور مع كبار السن. ففي الفئة العمرية بين 41 و 55 عامًا، يفضل 74٪ امتلاك مليون دولار، بينما يفضل 26٪ فقط المتابعين.

أما بالنسبة لأكبر من 56 عامًا، فترتفع النسبة إلى 88٪ يفضلون المال و 12٪ فقط يفضلون المتابعين.

لماذا يفضل الشباب المتابعين على المال؟

ويعتقد باتيل أن سبب تفضيل الشباب امتلاك مليون متابع، عن امتلاك مليون دولار، يعود إلى رغبة الجيل الأصغر في الشهرة والاحترام والمكانة الاجتماعية.

وأشار إلى أن ذلك ما يفسر فعالية التسويق عبر المؤثرين على هذه الفئة العمرية. حيث يرى الشباب في المؤثرين قدوة يحتذى بها ورمزًا للنجاح.

ومع ذلك، يوضح باتيل أن الدخل من وسائل التواصل الاجتماعي ليس كبيرًا كما قد يعتقد البعض، وذلك وفقًا لاستطلاع اجراه في الماضي. ففي المتوسط، يكسب المؤثرون 323.19 دولارًا شهريًا، بينما يكسب أولئك الذين لديهم أكثر من مليون متابع 6109.83 دولارًا شهريًا.

وأخيرًا، يضيف باتيل أن امتلاك مليون متابع لا يعني بالضرورة تحقيق ثروة. فالأمر يتعلق بالإيرادات وليس الربح، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بإنشاء محتوى جذاب والحفاظ على تفاعل المتابعين.