فريق التحرير by فريق التحرير

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ميتا وتيك توك ترفضان الانصياع لطلبات الاتحاد الأوروبي

في تحدٍ جديد للاتحاد الأوروبي، رفضت شركتا ميتا وتيك توك دفع رسوم الإشراف التنظيمي التي تم فرضها على المنصات الإلكترونية

فريق التحرير by فريق التحرير
ميتا

رفضت شركتا ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، دفع رسوم للاتحاد الأوروبي مقابل الإشراف التنظيمي على منصاتهما.

وترى الشركتان أن هذه الرسوم غير عادلة، حيث أن بعض الشركات مثل أمازون وبينترست اللتين أبلغتا عن أرباح ضئيلة أو معدومة لن تدفع أي مبالغ. بينما تلقت ميتا فاتورة بقيمة 11 مليون يورو (11.9 مليون دولار) بموجب الاتفاق الحالي.

ورفعت الشركتان دعوى قضائية ضد رسوم الإشراف التي حددها مشرفو الاتحاد الأوروبي المكلفون حاليًا بمراقبة “ميتا” و”تيك توك” ومنصات أخرى كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وذلك وفقًا لما أوردته مجلة “بوليتيكو”.

وترى الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أن هذه الرسوم تمثل عبئًا غير متناسب على بعض الشركات، بينما لا تدفع شركات أخرى شيئًا على الإطلاق.

وتعتقد الشركتان أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، يفرض بالفعل على المنصات الإلكترونية الضخمة للغاية (VLOP) مثل ميتا وبايت دانس، التزامات صارمة مثل الإعلان الشفاف والإشراف على المحتوى ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية والتعاون بإجراء عمليات تدقيق مستقلة سنوية.

وترى الشركتان أن هذه الالتزامات كافية لضمان سلامة مستخدمي المنصة، وأن فرض رسوم إضافية غير ضروري.

وحذرت الشركتان من أن فرض رسوم إضافية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات على المستخدمين، أو قد يدفع بعض الشركات إلى مغادرة السوق الأوروبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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