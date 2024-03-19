ميتا مستعدة لخفض اشتراكات فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لخفض سعر رسم الاشتراك الشهري لمنصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” إلى 5.99 يورو، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال محامي “ميتا” تيم لامب خلال جلسة الاستماع: “لقد أردنا تسريع هذه العملية لبعض الوقت لأننا بحاجة إلى الوصول إلى حالة مستقرة، لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو للحساب الواحد و4 يورو لأي حسابات إضافية”. ويأتي الاقتراح بعد مشاورات عملاق التكنولوجيا مع الهيئات التنظيمية الأوروبية. وتم تصميم النسخة المدفوعة من منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” لتزويد العملاء بتجربة خالية من الإعلانات.

وقال لامب: “هذا هو الحد الأدنى من النطاق الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. إن عدم اليقين التنظيمي في الوقت الحالي موجود ويجب أن يستقر بسرعة”.

وقال الناشط النمساوي في مجال الخصوصية، ماكس شريمز، إن القضية لا تتعلق بالرسوم، وأضاف: “نحن نعلم من جميع الأبحاث أنه حتى الرسوم التي تبلغ 1.99 يورو فقط أو أقل تؤدي إلى تحول في الموافقة من 3-10% الذين يريدون الإعلانات حقاً إلى 99.9% الذين ما زالوا ينقرون على نعم. يتطلب القانون العام لحماية البيانات أن يتم منح الموافقة بحرية”.

وقال في إشارة إلى تشريعات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي : “في الواقع، لا يتعلق الأمر بمبلغ المال – بل يتعلق بنهج الدفع أو الموافقة ككل. الغرض الكامل من الدفع أو الموافقة هو حث المستخدمين على النقر على موافقة، حتى لو لم يكن هذا هو خيارهم. اختيار حر وحقيقي. لا نعتقد أن مجرد تغيير المبلغ يجعل هذا النهج قانونياً”.