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لجنة التجارة الفيدرالية تتهم “ميتا” بإخفاء معلومات وتسعى لتفكيكها

تتهم لجنة التجارة الفيدرالية “ميتا” بإخفاء معلومات أثناء مراجعات الاستحواذ على “إنستغرام” و”واتساب”، فيما تنفي الشركة هذه الاتهامات وتؤكد أنها استثمرت بشكل كبير في التطبيقين لصالح المستهلكين.

فريق التحرير by فريق التحرير
ميتا

في تطور جديد لقضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة “ميتا بلاتفورمز”، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية الشركة بإخفاء معلومات جوهرية عن الجهات التنظيمية أثناء مراجعتها لعمليات الاستحواذ على “إنستغرام” و”واتساب”.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الدعوى إلى تفكيك عملاقة الشبكات الاجتماعية، زاعمة أن “ميتا” انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال هذه الصفقات.

وتدعي اللجنة أن “ميتا” لم تقدم معلومات كاملة وشفافة للجهات التنظيمية خلال مراجعتها لصفقتي الاستحواذ في عامي 2012 و2014.

وأشارت إلى أن لديها الآن أدلة أكثر بكثير مما كان متاحًا في ذلك الوقت، بما في ذلك وثائق داخلية للشركة لم يتم تقديمها سابقًا.

من جانبها، نفت الشركة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها قدمت جميع المعلومات اللازمة للجنة التجارة الفيدرالية وأن استثماراتها الضخمة في “إنستغرام” و”واتساب” أفادت المستهلكين بشكل كبير.

وتجادل الشركة بأن هذه الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة وأنها تسعى إلى إلغائها قبل إجراء المحاكمة.

وتعتبر هذه القضية اختبارًا هامًا لقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وقدرة الحكومة على تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وإذا نجحت لجنة التجارة الفيدرالية في إثبات مزاعمها، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة على مستقبل “ميتا” وصناعة التكنولوجيا بشكل عام.

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