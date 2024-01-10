فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتواصل اجتماعيآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

ميتا تفرض قيوداً على محتوى فيسبوك وإنستغرام الموجه للمراهقين

قالت ميتا إنها ستبدأ بإخفاء المحتوى غير اللائق للمراهقين على فيسبوك وإنستغرام، بما في ذلك المتعلق بالانتحار، وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.

فريق التحرير by فريق التحرير
فيسبوك ميتا إنستغرام

أكدت شركة “ميتا بلاتفورمز“، أنها ستفرض مزيداً من القيود على المحتوى الموجه للمراهقين عبر المنصتين التابعتين لها “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وقالت “ميتا” في بيان نشرته عبر صفحاتها إنها ستفرض على المراهقين أشد قيود ضبط المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، وستقيد أيضاً مصطلحات البحث الإضافية في تطبيق إنستغرام للصور.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستصعب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل عند استخدامهم خاصيتي “البحث” و”الاستكشاف” (Search – Discover) في إنستغرام.

وكشفت أن تدابير الحماية الجديدة، المقرر تطبيقها ستساعد في عرض محتوى يتناسب مع كل “فئة عمرية”.

ميتا تتخذ تدابيرها بعد الضغط

وبحسب وكالة “رويترز” تأتي خطوات شركة ميتا جراء تعرضها لضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم تقول إن تطبيقاتها تسبب الإدمان عليها، وإنها لعبت دوراً في تفاقم أزمة صحة الشباب النفسية

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقام الادعاء العام في 33 ولاية أميركية، بينها كاليفورنيا ونيويورك، دعاوى ضد الشركة قائلاً إنها ضللت المستخدمين مراراً بشأن مخاطر منصاتها.

بدورها طلبت المفوضية الأوروبية معلومات بشأن التدابير التي تتخذها ميتا لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني والضار.

وجاءت ضغوط الجهات الرقابية في أعقاب شهادة أدلى بها موظف سابق في الشركة أمام مجلس الشيوخ الأميركي اتهم خلالها الشركة بأنها على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها، لكنها تقاعست عن اتخاذ تدابير بمواجهة تلك المشكلات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...