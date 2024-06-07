ميتا تطلق برنامجًا إعلانيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي على واتساب

أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمرها في البرازيل عن إطلاق أول برنامج إعلاني مدعوم بالذكاء الاصطناعي على تطبيق المراسلة “واتساب“.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة المستمر لتوسيع نطاق خدماتها التجارية على واتساب، وتحقيق أرباح من قاعدة مستخدميها الضخمة.

وكشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو خلال المؤتمر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمثل تحولًا كبيرًا لواتساب.

في الماضي، كانت المنصة تركز بشكل أساسي على توفير خدمة مراسلات مشفرة تحافظ على خصوصية المستخدمين، وتتجنب استخدام أدوات الإعلانات المستهدفة الشائعة في تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

وعلى مدى السنوات الماضية، قدمت ميتا العديد من المزايا المتعلقة بالتجارة والمدفوعات على واتساب، بما في ذلك أدوات “التراسل التجاري” التي تمكن الشركات من التواصل مع العملاء وإرسال مواد تسويقية إليهم.

ومع ذلك، كانت هذه الأدوات محدودة في قدراتها، وغالبًا ما كانت ترسل رسائل مزعجة للمستخدمين.

من المتوقع أن يُحدث البرنامج الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الإعلانات على واتساب، حيث سيمكن الشركات من استهداف جمهورها بشكل أكثر دقة وفعالية، وتقديم تجربة تسوق مخصصة للمستخدمين.

وسيوفر البرنامج أيضًا أدوات تحليلية متقدمة للشركات، لمساعدتها على قياس أداء حملاتها الإعلانية وتحسينها.