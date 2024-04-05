فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ميتا تُصنّف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في 2024

ستضع المنصات التابعة لشركة ميتا عبارة “صُنع بالذكاء الاصطناعي” على مقاطع الفيديو والصوت والصور المعدلة أو المُنشأة عبر هذه التقنيات الحديثة.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميتا

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” عن تغييرات جوهرية في طريقة تعاملها مع المحتوى المُعدّل والمُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي على المنصات التابعة لها مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

وتأتي هذه التغييرات استجابةً لتعليقات مجلس الرقابة التي أوصت بالإشارة إلى المحتوى المعدل الذي تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاءه.

وقالت ميتا في بيان لها إن هذه التغييرات تستند إلى مراجعة شاملة لسياسات تضمنت استطلاعات رأي عام واسعة النطاق ومشاورات مع خبراء من مختلف المجالات، بما في ذلك الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

ويُركز النهج الجديد على توفير المزيد من الشفافية والسياق للمستخدمين حول المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي والوسائط المشابهة. ويشمل ذلك:

  • وضع علامات على مقاطع الفيديو والصور والصوت التي تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
  • التركيز على المحتوى ذي الخطورة العالية
  • الاعتماد على الإفصاح الذاتي من قبل المستخدمين، حيث ستُشجع منصات ميتا المستخدمين على الإفصاح عن محتواهم المُنشأ بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ طوعي.
  • الاحتفاظ بالمحتوى على المنصات
  • التعاون مع خبراء وأكاديميين

وتعتزم ميتا البدء بوضع علامات على المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي إبتدأ من أيار/مايو المقبل، وستتوقف عن إزالة المحتوى فقط على أساس سياسة الفيديو المُتلاعب به في تموز/يوليو القادم.

وتهدف هذه الخطوات إلى إتاحة الوقت للمستخدمين لفهم عملية الإفصاح الذاتي قبل البدء بإزالة المجموعة الفرعية الأصغر من الوسائط المُتلاعبة.

وقال بيان الشركة إنها ستواصل العمل مع شركاء الصناعة لتطوير معايير فنية مشتركة لتحديد محتوى الذكاء الاصطناعي. كما ستتعاون مع شبكة تضم ما يقرب من 100 مدقق حقائق مستقل لمراجعة المحتوى الزائف والمُضلل المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وشددت على رفض أي إعلان يحتوي على محتوى مكذوب، وطالبت المعلنين بالإفصاح عن إنشاء أو تعديل إعلان لقضية سياسية أو اجتماعية بشكل رقمي في حالات معينة.

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