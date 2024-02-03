ميتا تحذر.. هوايات زوكربرغ الخطيرة تهدد استقرار الشركة

في خطوة غير معتادة، حذّرت شركة “ميتا” المستثمرين من احتمال تأثر مستقبل الشركة بسبب هوايات مؤسسها مارك زوكربرغ الخطرة، تحديدًا رياضات القتال التنافسية.

وجاء التحذير في إفصاح غير معتاد للمستثمرين، حيث ذكرت ميتا: “يشارك السيد زوكربرغ وأعضاء آخرون من الإدارة في أنشطة عالية الخطورة مثل رياضات القتال والرياضات العنيفة والطيران الترفيهي، والتي تحمل مخاطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة. وإذا أصبح السيد زوكربرغ غير قادر على إدارة الشركة لأي سبب كان، فقد يؤثر ذلك سلبياً على عملياتنا بشكل كبير”.

وأصبحت رياضات القتال المختلطة شغفاً متزايداً لدى زوكربرغ، حيث بنى “حلبة قتال” في منزله ويتدرب مع محترفين سابقين.

كما شارك العام الماضي في نقاشات حول إجراء “مباراة قفص” مع الملياردير إيلون ماسك، لكن لم تصل تلك المحادثات إلى أي مكان.

بالإضافة إلى ذلك، يُمارس زوكربرغ أيضاً رياضة “التزلج المائي”، ويُقال إنه حصل على رخصة طيران العام الماضي.

ويأتي هذا الإفصاح في الوقت الذي تجاوز فيه زوكربرغ مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس ليصبح رابع أغنى رجل في العالم. حيث ارتفعت ثروته الصافية إلى أكثر من 167.2 مليار دولار، مع زيادة أسهم ميتا بنسبة 21% بعد نتائج مالية مميزة.

ميتا دائمة التقدم مع زوكربرغ

وأعلنت ميتا، التي تمتلك فيسبوك و إنستغرام وواتساب وماسنجر وثريد، يوم الخميس، عن زيادة أرباحها ثلاثة أضعاف. وأدى ذلك إلى كشف الشركة عن خطط إعادة 50 مليار دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم ودفع أول توزيع أرباح لها.

وبناءً على القائمة العالمية للأثرياء، يحتل زوكربرغ الآن الترتيب الرابع بعد جيف بيزوس مؤسس أمازون، والملياردير الفرنسي برنارد أرنو، وإيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ حوالي 205 مليار دولار.

وسيكون زوكربرغ مستفيداً مباشراً من خطط ميتا لتوزيع أرباح ربع سنوية قدرها 50 سنتًا للسهم، حيث سيحصل على 700 مليون دولار سنوياً من الشركة.

ويتقاضى مؤسس ميتا راتبًا قدره دولار واحد ولا يحصل على أي تعويض آخر، حيث ترتبط ثروته الصافية مباشرة بسعر سهم ميتا.

ومع ذلك، تدفع الشركة مقابل تكاليف أمنه الشخصي بمبلغ 14 مليون دولار.

أمور غريبة يقوم بها مدراء تنفيذيون لمؤسسات كبرى

بينما يُتوقع من المدراء التنفيذيين لمؤسسات كبرى أن يكونوا مثالًا للانضباط والمسؤولية، إلا أن بعضهم يُقدم على سلوكيات غريبة لا تليق بمكانتهم.

وفي ما يلي هويات بعضهم:

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: يُعرف ماسك بتصريحاته المثيرة للجدل، مثل وصفه لغرينلاند بأنها “جزيرة خضراء جميلة” في تغريدة على تويتر أدت إلى انخفاض أسهم تسلا.

يُعرف ماسك بتصريحاته المثيرة للجدل، مثل وصفه لغرينلاند بأنها “جزيرة خضراء جميلة” في تغريدة على تويتر أدت إلى انخفاض أسهم تسلا. جيف بيزوس، مؤسس أمازون: يُعرف بيزوس بشغفه بالفضاء، حيث أسس شركة Blue Origin للرحلات الفضائية. كما قام برحلة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية تابعة لشركته.

يُعرف بيزوس بشغفه بالفضاء، حيث أسس شركة Blue Origin للرحلات الفضائية. كما قام برحلة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية تابعة لشركته. بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت: يُعرف غيتس بكونه أحد أكثر الأشخاص سخاءً في العالم، حيث تبرع بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية. كما أنه يُحب لعب الغولف وقراءة الكتب.

يُعرف غيتس بكونه أحد أكثر الأشخاص سخاءً في العالم، حيث تبرع بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية. كما أنه يُحب لعب الغولف وقراءة الكتب. تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: يُعرف كوك بحبه للرياضة، حيث يمارس اليوغا والجري بانتظام. كما أنه يُحب الاستماع إلى الموسيقى وقراءة الكتب.