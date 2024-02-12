فريق التحرير by فريق التحرير

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ميتا تتوقف عن اقتراح المحتوى السياسي على إنستغرام وثريدز

قررت ميتا الحد من التوصيات بشأن المحتوى ذو الطابع السياسي على منصتي إنستغرام وثريدز التابعتين لها بما في ذلك مواضيع المتعلقة بالانتخابات

فريق التحرير by فريق التحرير
ميتا تتوقف عن اقتراح المحتوى السياسي على إنستغرام وثريدز

أعلن آدم موسيري، رئيس تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا، أن المنصة ستتوقف عن اقتراح المحتوى السياسي للمستخدمين على كل من إنستغرام وثريدز.

وأوضح أن المستخدمين سيظلون يرون المحتوى السياسي من الحسابات التي يتابعونها، لكن التطبيقات لن “تعزز” هذه المنشورات بشكل استباقي.

وسيدخل التغيير حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيطبق على الحسابات العامة في البلدان التي تعتمد فيها خوارزميات التوصية من ميتا على اقتراح المحتوى أو المنشورات، مثل Reels و Explore في إنستغرام والمستخدمين المقترحين في ثريدز.

ولم يحدد موسيري معايير تصنيف المحتوى على أنه “سياسي”، لكن متحدثًا باسم ميتا أوضح أنه سيشمل المواضيع المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاجتماعية.

وقالت ميتا إن الأشخاص الذين لديهم حسابات “احترافية” على إنستغرام يمكنهم استخدام ميزة “حالة الحساب” للتحقق مما إذا كانت مشاركاتهم مؤهلة للحصول على توصيات.

يُعد هذا التغيير أحدث خطوة من ميتا لثني مستخدمي ثريدز عن مناقشة الموضوعات التي تعتبرها إشكالية، حيث تمنع الشركة بالفعل البحث عن “الموضوعات الحساسة” مثل اللقاحات و كوفيد-19 في ثريدز.

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