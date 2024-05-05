موقع X يبدأ استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي “Grok”

يستخدم موقع X، المعروف سابقا باسم تويتر، الآن برنامج الدردشة الآلي جروك “Grok” الخاص بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتشغيل ميزة تلخص القصص الشائعة المخصصة في قسم الاستكشاف بالتطبيق.

وفقا للإعلان ولقطات الشاشة التي نشرها فريق X Engineering، سيتمكن مشتركو X’s Premium من قراءة ملخص المنشورات على X المرتبطة بكل قصة رائجة واردة في علامة التبويب For You في Explore.

تعرض صفحة “لك” الأخبار والقصص التي تتم مشاركتها عبر منصة X والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل شبكتك، بالإضافة إلى العناصر المقترحة الأخرى، وهي من بين المحطات الأولى لمستخدمي X الذين يرغبون في متابعة ما يقال على المنصة، دون الحاجة إلى قضاء فترات طويلة من الوقت في تمرير الجدول الزمني الخاص بهم.

تلخيص أهم الأخبار على For You

إن فكرة تلخيص الاتجاهات ليست فكرة جديدة، ولكنها جديدة من حيث كيفية التعامل مع الملخصات.

وتحت قيادته السابقة، بدأ تويتر بإضافة عناوين وأوصاف لاتجاهاته في عام 2020، ولكن ليس بمساعدة روبوت الذكاء الاصطناعي.

وسيقوم تويتر نفسه بتعليق بعض اتجاهاته اليومية بمعلومات إضافية وتثبيت تغريدة تمثيلية لتوفير المزيد من السياق.

باستخدام Grok’s Stories، كما تسمى الملخصات، يتم تلخيص أهم الأخبار الموجودة على صفحة For You.

وفقا لموقع “techcrunch” التقني، من المفترض أن يكون الوصول إلى chatbot Grok الخاص بـxAI بمثابة نقطة بيع لدفع المستخدمين إلى شراء اشتراكات مميزة.

مع خطط Premium وPremium+ ذات المستوى الأعلى، يمكن للمستخدمين الوصول إلى Grok من خلال النقر على الزر الأوسط السفلي من التطبيق.

الذكاء الاصطناعي المتهور و”المتمرد”، هو ما يميز Grok عن روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

أخبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوضح منشور نشره الصحفي التكنولوجي أليكس كانترويتز على X خطة إيلون ماسك الإضافية للأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على X، استنادا إلى محادثة عبر البريد الإلكتروني مع مالك X.

يقول كانترويتز إن المحادثات على X ستشكل جوهر ملخصات جروك. بمعنى آخر، لن ينظر جروك إلى نص المقالة، حتى لو كان هذا ما يناقشه الأشخاص على المنصة.

قد يمثل ذلك مشكلة من حيث رسم صورة حقيقية للأخبار التي تتم مشاركتها، حيث إن ما يتحدث عنه الناس على X قد يكون ردود أفعالهم أو آرائهم، وليس الأخبار نفسها.

ويصف كانترويتز هذه الخطوة بأنها “مثيرة للجدل” لكنه يعترف بوجود فرصة هناك.

يتم طرح قصص Grok لمشتركي Premium X الآن. يبدأ الوصول إلى Premium بسعر 8 دولارات شهريا، في حالة الدفع عبر الويب وليس من خلال متاجر التطبيقات.