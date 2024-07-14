وداعًا للمحتوى المسيء.. منصة “إكس” تُطلق سلاحها الجديد “أغضبني”

تواصل منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً باسم تويتر) تطوير خاصية جديدة تسمى “التصويت السلبي” تهدف إلى تحسين طريقة عرض الردود على المشاركات.

ووفقًا لموقع “تك كرانش TechCrunch ” المختص بأخبار التكنولوجيا، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن هذه الخاصية الجديدة قد تشبه زر “أغضبني” بدلاً من زر التصويت السلبي التقليدي الموجود على موقع “ريدإت”.

وتم رصد شفرة برمجية للخاصية الجديدة في إصدار “إكس” لنظام التشغيل iOS، حيث ظهر زر على شكل “قلب محطم” بجوار زر “أعجبني”.

ويُذكر أن “تويتر” – قبل استحواذ إيلون ماسك عليها – كانت قد اختبرت خاصية التصويت السلبي في عام 2021، لكنها تضمنت آنذاك زري تصويت إيجابي وسلبي مع كل مشاركة.

أما في الاختبار الحالي، تهدف المنصة إلى استخدام زر التصويت السلبي فقط لترتيب الردود حسب عدد مرات الإعجاب، مع عرض الردود الأكثر تفاعلاً في الأعلى، بينما يتم ترحيل الردود الأقل تفاعلاً إلى الأسفل.

ووفقًا لموقع “تك كرانش”، قد تساعد هذه الخاصية في الحد من المحتوى المُستهدف لإثارة غضب المستخدمين ودفعهم إلى الضغط على زر “أغضبني”.