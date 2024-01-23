مستر بيست يحقق 263 ألف دولار من أول فيديو على إكس

حقق صانع المحتوى المعروف على “يوتيوب” باسم “مستر بيست” (MrBeast) أكثر من 263 ألف دولار عائدات من نشر أول فيديو له على منصة “إكس”.

شارك اليوتيوبر صورة تظهر أن الفيديو حصل على أكثر من 156 مليون مشاهدة و 5 ملايين تفاعل و263655 دولارًا من عائدات الإعلانات.

وقال مستر بيست الذي يتابعه أكثر 234 مليون متابع على “يوتيوب” و27 مليوناً على “إكس” إن هذا الرقم دقيق.

وأضاف في منشور على إكس: “رأى المعلنون الاهتمام الذي كان يحظى به الفيديو واشتروا إعلانات عليه كما أعتقد وبالتالي فإن عائدي لكل مشاهدة ربما يكون مختلفاً عن ذلك”.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر (إكس حالياً)، حاول جذب المبدعين إلى المنصة بطرق جديدة لكسب المال، مثل الحصول على حصة من عائدات الإعلانات من منشوراتهم.

واستطاع ماسك جذب نجم يوتيوب الأول مستر بيست صاحب أكبر عدد من المتابعين على المنصة.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! ?



But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

وعندما طلب ماسك من الشاب البالغ من العمر 25 عاماً نشر مقاطع الفيديو الخاصة به على إكس، رد قائلاً: “تكلف مقاطع الفيديو الخاصة بي ملايين الدولارات وحتى لو حصلت على مليار مشاهدة على إكس فلن تمول جزءاً بسيطاً منها.. أنا على استعداد لاختبار الأمور بمجرد أن تبدأ الأرباح في الظهور”.

وهو ما حصل بالفعل، عند نشر مستر بيست مقطع فيديو مدته 16 دقيقة الأسبوع الماضي، قائلاً إنه “فضولي لمعرفة مقدار عائدات الإعلانات التي سيحققها مقطع فيديو على إكس”.

وقال بعض المستخدمين إن إكس كانت تعامل الفيديو كما لو كان إعلاناً مدفوعاً، ما يؤدي إلى زيادة المشاركة. وربما هذا ما عناه الشاب عندما وصف الأرباح بأنه غير دقيقة.

وكشف مستر بيست أنه سيوزع 250 ألف دولار من التي حصل عليها من إكس على 10 أشخاص بواقع 25 ألف دولار لكل شخص بطريقة عشوائية خلال 72 ساعة “للتسلية” شرط متابعته وإعادة نشر منشوره.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)



I’ll pick the winners in 72 hours — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024